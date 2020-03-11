В природоохранной прокуратуре ЕАО разобрались с отстрелом рыси на окраине Биробиджана

Надзорные органы Еврейской автономии разбираются с судьбой отстреленной правоохранителями 27 февраля рыси. Животное забрело на городскую окраину через реку Бира с противоположного берега из лесного массива в районе сопки Тихонькая. Очевидцы заметили зверя в окрестностях улицы Набережной, потом рысь побежала в сторону технологического техникума и расположенной рядом средней школы №11.

- Чтобы ликвидировать реальную угрозу, была собрана специальная группа, в которую вошли спасатели, сотрудники полиции, регионального отделения Росгвардии и охотоведы, - рассказала 27 февраля Оксана Ткачева, руководитель пресс-службы УМВД по ЕАО. - Попытки поймать рысь сетью не принесли успеха. Поскольку дикая кошка представляла опасность для жителей, было принято решение об отстреле хищника.

Представителей областной и природоохранной прокуратуры заинтересовала законность действий сотрудников правоохранительных органов. В ходе проверки выяснились следующие любопытные подробности.

- В нарушение статьи 27 Федерального закона «О животном мире», Порядка регулирования численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, утвержденного приказом Минсельхоза РФ от 20.01.2009 №23, не выдано в установленном порядке разрешение на регулирование численности одной особи рыси, - рассказали в пресс-службе Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуры. - Также в нарушение предписаний пункта 16 Порядка, данная конфликтная группа не оснащена орудиями и другими техническими средствами для гуманного изъятия диких животных.

Теперь руководителю управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО внесено представление об устранении выявленных нарушений, а виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.