Музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»
Прямой эфир 12 марта на 88,3 FM
Музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Очередной четверг, а это значит, что в студии было шумно, весело и звонко. В гостях на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» пели Алёна Барсукова и Сергей Трунин. Музыканты случайно нашли друг друга в Шанхае и уже 7 лет выступают дуэтом. Совместно они работали и других городах Китая. В составе бэнда Т-20 стали лауреатами конкурса национальной музыки в Циндао.
Алёна Барсукова и Сергей Трунин, музыкантыФото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск 12_03_2020.
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