2020-03-12T02:06:28+03:00
Политика

В мэрии Комсомольска сокращают персонал, высвобождая 20 миллионов рублей

Это очередной этап реструктуризации, на котором сократят 30 человек
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В мэрии Комсомольска сокращают персонал, высвобождая 20 миллионов рублейВ мэрии Комсомольска сокращают персонал, высвобождая 20 миллионов рублейФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В администрации Комсомольска-на-Амуре очередная пройдет очередная волна сокращений. Персонал сокращают в рамках реструктуризации. Напомним, этот процесс начался в декабре 2019 года, в феврале этого года разработали новое штатное расписание. Отметим, что штат администрации в последние годы разросся до почти 600 человек. Вопрос о его сокращении стал одним из насущных.

По последним данным, кадровые изменения коснутся 30 человек, которых собираются сократить. За счет оптимизации планируют в 2020 году сэкономить около 20 миллионов рублей. Еще несколько десятков чиновников сократили в самом начале реструктуризации.

- Ранее занимавший должность заместитель главы администрации города Владимир Резниченко теперь займет пост первого заместителя главы администрации города – руководителя департамента экономического развития. Дмитрий Гутник был начальником управления информатизации администрации города, а теперь станет заместителем главы города – начальником управления информационных технологий и связи, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также теперь уже бывший начальник юридического отдела управления архитектуры и градостроительства администрации города Елена Галкина назначена заместителем главы – начальником контрольно-правового управления

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Запись в детские сады Хабаровска стартует 1 апреля
«Горячая линия» по коронавирусу работает в Хабаровском крае
Прогноз погоды сегодня: в Хабаровске 12 марта 2020 года без осадков
Швецию и Хабаровский край объединил проект «Северный тигр»
Элитными машинами заместителя мэра Хабаровска займутся в прокуратуре
Ориентировщики из Хабаровского края взяли «золото» на чемпионате Европы
Пропавшего 14-летнего подростка ищут в Хабаровске
Жители Хабаровского края стали чаще писать жалобы чиновникам
Проблемами школы и больницы в Бикине займутся краевые власти
В районе аэропорта в Хабаровске из машины «всмятку» вытащили живого водителя
Инвалиды в Хабаровском крае сдадут номы ГТО на спецоборудовании
Коммуналка без комиссий: депутаты Хабаровского края поддерживают отмену «налога» на коммунальные платежи
«Неизвестный» сосед расплачивался пропавшей картой хабаровчанина
Впервые на 9 мая по Биробиджану проедет военная техника
Почти 500 тонн урожая соберут на подводных «огородах» в Хабаровском крае
Суд обязал УМВД в Хабаровском крае пересчитать пенсию матери ветерана боевых действий
Вагон сошел с железнодорожного пути на станции «Хабаровск-2»
В Комсомольске простятся с заслуженным врачом Михаилом Каревым
Налетчика закрыли в салоне сотовой связи в Хабаровске
В селах Хабаровского края временно отключат электричество
О правах потребителей в Хабаровском крае расскажут во время «горячей линии»
Паромную переправу «Ванино-Холмск» временно закрыли
Эпидпорог по ОРВИ в Хабаровске превышен на 16 процентов
Перебегающий дорогу пешеход попал под колеса машины в Хабаровске
Ярмарка вакансий пройдет в Комсомольске 14 марта