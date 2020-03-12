В мэрии Комсомольска сокращают персонал, высвобождая 20 миллионов рублей

В администрации Комсомольска-на-Амуре очередная пройдет очередная волна сокращений. Персонал сокращают в рамках реструктуризации. Напомним, этот процесс начался в декабре 2019 года, в феврале этого года разработали новое штатное расписание. Отметим, что штат администрации в последние годы разросся до почти 600 человек. Вопрос о его сокращении стал одним из насущных.

По последним данным, кадровые изменения коснутся 30 человек, которых собираются сократить. За счет оптимизации планируют в 2020 году сэкономить около 20 миллионов рублей. Еще несколько десятков чиновников сократили в самом начале реструктуризации.

- Ранее занимавший должность заместитель главы администрации города Владимир Резниченко теперь займет пост первого заместителя главы администрации города – руководителя департамента экономического развития. Дмитрий Гутник был начальником управления информатизации администрации города, а теперь станет заместителем главы города – начальником управления информационных технологий и связи, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также теперь уже бывший начальник юридического отдела управления архитектуры и градостроительства администрации города Елена Галкина назначена заместителем главы – начальником контрольно-правового управления