Как вернуть деньги за путевку в Хабаровском крае, если отдых сорвался из-за коронавируса

Коронавирус резко ворвался в жизни тысяч людей и заставил их пересмотреть планы на ближайшее время. Туристов, которых новая напасть застала на отдыхе за границей, в срочном порядке эвакуировали на родину. Жители Хабаровского края не исключение. Вопросы доставки людей в регион решились довольно оперативно, но возникли новые нюансы. Один из них - как вернуть деньги за путевку, если отдых сорвался из-за коронавируса? Разъяснения дают в Роспотребнадзоре и Ростуризме.

ВОЗВРАТ, ПЕРЕНОС ДАТЫ ТУРА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

При сдаче в турагентство путевки из-за коронавируса до начала тура - деньги должны вернуть в полном объеме. Если возврат происходит после начала турне, тогда туристы имеют право на частичную компенсацию стоимости путевки.

Чтобы получить деньги назад, надо сначала написать заявление и отправить его туроператору. В документе нужно указать, что желаете расторгнуть договор с турагентством в связи с информацией, предоставленной Роспотребнадзором.

Турагент, в свою очередь, направляет заявление туроператору, прикладывая к нему сопроводительные выписки, где указаны рекомендации Роспотребнадзора туристам. Следующий шаг - заявление об аннуляции, ответ на которое должен прийти в течение 10 дней, после этого окончательно решается финансовый вопрос.

Если нужен не возврат, а перенос даты турне, тогда надо составить дополнение к уже существующему договору, указав в нем новые сроки поездки и стоимость в случае изменения условий. При расторжении предыдущих договоренностей составляют соглашения между туроператором и туристом, прописывают сумму и место возврата затраченных клиентом средств.

Когда должны вернуть деньги за неиспользованную путевку?

Точно прописанных нормативов этой процедуры нет. Зачастую это зависит от договоренностей туриста и туроператора. Если условия турагентства клиента не устраивают, тогда можно обратиться, например, в региональный Роспотребнадзор. Отметим также, что по закону о защите прав потребителей, требования клиента должны быть удовлетворены в течение 10 дней.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВОЗВРАТЕ ДЕНЕГ

В социальных сетях нашли друг друга соратники по несчастью, объединились в группу и бурно обсуждают свои истории по возврату денег за путевку. Некоторых из них турагенты убеждали, что никакого закона о возврате денег нет. Действительно, такого закона нет, но есть закон о защите прав потребителей, и порядок действий согласно ему описан выше.

Судя по информации из группы, где объединились те, кто хочет вернуть деньги за путевки, процесс этот идет не совсем гладко. При этом турагенты настойчиво предлагают новые туры, объясняя такую позицию тем, что денег для возврата нет. Редкие счастливчики пишут, что успешно вернули требуемые суммы. Пока на этом поприще отличились «Анекс тур», Tez Tour, заметно буксует с выплатами «Русь тур».

Совет от бывалых - в случае отказа от оформления возврата денег требуйте письменный ответ с обоснованием отказа. Если не удается решить вопрос с возвратом после аннулирования путевки, тогда вопрос придется решать в суде. При этом до оформления иска желательно обратиться в Роспотребнадзор за консультацией.

Напомним, в Хабаровском крае с 28 января работает телефонная «горячая линия» по коронавирусу. Специалисты в том числе консультируют по вопросам возврата денег за туристические путевки. Пожалуйста, звоните по телефонам (4212) 27-18-75 с 10:00 до 12:00 - защита прав потребителей и (4212) 27-47-70 с 14:00 до 16:00 - эпидемиологический надзор.