«КП» - Хабаровск» приглашает всех желающих на конкурс «Шашлычник года»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения фестиваля-конкурса «Шашлычник года» (далее - Конкурс);

1.2. Конкурс проходит в два тура:

- Первый тур «Отборочный» - отбираются команды-победители для участия во 2-ом туре;

- Второй тур «Основной» - определяются победители конкурса;

1.3. Конкурс проводится на основании настоящего Положения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Объединить людей, неравнодушных к семейным ценностям и традициям;

2.2. Популяризировать активные виды отдыха;

2.3. Стимулировать творческий потенциал человека;

2.4. По итогам Конкурса информировать граждан о его результатах.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

3.1. Организатором конкурса является АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Хабаровский филиал и ООО «ИД «Гранд Экспресс» (далее - Организатор);

3.2. Организатор разрабатывает и утверждает программу подготовки и проведения конкурса, утверждает план размещения рабочих мест и оборудования, бланк оценочного листа, председателя и состав жюри конкурса;

4.2. Участникам второго тура организатор предоставляет: мангал, уголь, жидкость для розжига, мясо, инвентарь.

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится на территории туристического комплекса «Эко Парк Воронеж», адрес: г. Хабаровск, с. Воронежское 1, (4 километр от конечной остановки автобуса №8);

4.2. Дата проведения конкурса: 18 апреля 2020 года;

4.3. Начало регистрации участников в 11:00;

4.5. Начало 1 тура конкурса в 11:30;

4.6. Начало 2 тура конкурса в 13:00;

4.7 Подведение итогов конкурса в 15:00.

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

5.1. Участниками конкурса являются:

5.1.1. Семейные команды;

5.1.2. Группы людей;

5.1.3. Профессиональные команды;

5.1.4. Команды партнеров конкурса.

5.2. В состав команды входит не менее 2-х и не более 5 человек;

5.3. Группа поддержки - неограниченное количество человек.

5.4. В регистрации принимают участие лица не менее 18 лет.

5. Жюри конкурса

- Состав жюри формируется Организаторами из:

1) шеф-поваров заведений общепита г. Хабаровска;

2) представителей шоу-бизнеса г. Хабаровска;

3) председатель жюри - представитель организатора Конкурса.

6. СРОКИ КОНКУРСА

- Конкурс проходит в один день, 18.04.2020 года, в два тура.

с 11:00 до 13:00 - 1 тур

1. Участники презентуют себя и свою команду;

2. Участники готовят шашлык;

3. Участники презентуют приготовленный шашлык зрителям и жюри;

4. Победители первого тура и команды-партнеры принимают участие во втором туре.

с 13:00 до 15:00 - 2 тур

1. Участники готовят шашлык;

2. Готовый шашлык предлагается для дегустации Жюри конкурса (не менее 250 гр.)

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

- Для участия в конкурсе необходимо подать Заявку, позвонив по телефону 8 (4212) 782-782 или в WhatsApp по номеру 8 909 852 3322 до 15 апреля 2019 года;

- 18.04.2020 зарегистрироваться с 11:00 до 11:45 у организаторов на территории «Эко Парк Воронеж», получить номер площадки для Конкурса.

- Участники первого тура используют собственный мангал, инвентарь, мясо или другие продукты.

- Участники, прошедшие во второй тур, используют мангал, инвентарь, угли, жидкость для розжига и мясо, предоставленное организаторами. Маринад, емкости для маринования и другие необходимые предметы обеспечивают участники Конкурса.

- Участники Конкурса должны заранее приготовить полуфабрикаты (подготовленное, рубленое мясо, замаринованное мясо, соусы и т.д) и доставить их к месту проведения соревнования в специальных емкостях, предназначенных для пищевых продуктов.

- Все продукты, используемые участниками в ходе соревнований, должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.

- Сам шашлык готовится только в момент проведения Конкурса.

8. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

- «Лучшая идея Шашлыка 2020» - шашлык из необычных ингредиентов;

- «Лучшая Презентация Шашлыка 2020» - творческая подача блюда;

- «Лучшая Команда» конкурса «Шашлычник года 2020» - внешний вид, форма, единый стиль команды, название, слоган, девиз и тп.;

- «Приз зрительских желудков» конкурса «Шашлычник года 2020» - специальная номинация от Партнеров Конкурса;

- «Гран При «Лучший шашлык в Хабаровске 2020» - по мнению Жюри Конкурса;

- «Гран При «Лучший Шашлычник Хабаровска 2020» - по мнению Жюри Конкурса;

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА

- Конкурс оценивает жюри по пятибалльной шкале;

- Итоговая оценка складывается из общей суммы баллов, набранной участниками;

- Общую оценку подводит председатель жюри;

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

- По итогам конкурса Жюри оценивает уровень команд в соответствии с п. 9.

- Все команды - участники награждаются памятными дипломами.

- Команды-победители награждаются дипломами и подарками от организаторов и партнеров Конкурса.