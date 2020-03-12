«КП» - Хабаровск» приглашает всех желающих на конкурс «Шашлычник года»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения фестиваля-конкурса «Шашлычник года» (далее - Конкурс);
1.2. Конкурс проходит в два тура:
- Первый тур «Отборочный» - отбираются команды-победители для участия во 2-ом туре;
- Второй тур «Основной» - определяются победители конкурса;
1.3. Конкурс проводится на основании настоящего Положения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Объединить людей, неравнодушных к семейным ценностям и традициям;
2.2. Популяризировать активные виды отдыха;
2.3. Стимулировать творческий потенциал человека;
2.4. По итогам Конкурса информировать граждан о его результатах.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Организатором конкурса является АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Хабаровский филиал и ООО «ИД «Гранд Экспресс» (далее - Организатор);
3.2. Организатор разрабатывает и утверждает программу подготовки и проведения конкурса, утверждает план размещения рабочих мест и оборудования, бланк оценочного листа, председателя и состав жюри конкурса;
4.2. Участникам второго тура организатор предоставляет: мангал, уголь, жидкость для розжига, мясо, инвентарь.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится на территории туристического комплекса «Эко Парк Воронеж», адрес: г. Хабаровск, с. Воронежское 1, (4 километр от конечной остановки автобуса №8);
4.2. Дата проведения конкурса: 18 апреля 2020 года;
4.3. Начало регистрации участников в 11:00;
4.5. Начало 1 тура конкурса в 11:30;
4.6. Начало 2 тура конкурса в 13:00;
4.7 Подведение итогов конкурса в 15:00.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. Участниками конкурса являются:
5.1.1. Семейные команды;
5.1.2. Группы людей;
5.1.3. Профессиональные команды;
5.1.4. Команды партнеров конкурса.
5.2. В состав команды входит не менее 2-х и не более 5 человек;
5.3. Группа поддержки - неограниченное количество человек.
5.4. В регистрации принимают участие лица не менее 18 лет.
5. Жюри конкурса
- Состав жюри формируется Организаторами из:
1) шеф-поваров заведений общепита г. Хабаровска;
2) представителей шоу-бизнеса г. Хабаровска;
3) председатель жюри - представитель организатора Конкурса.
6. СРОКИ КОНКУРСА
- Конкурс проходит в один день, 18.04.2020 года, в два тура.
с 11:00 до 13:00 - 1 тур
1. Участники презентуют себя и свою команду;
2. Участники готовят шашлык;
3. Участники презентуют приготовленный шашлык зрителям и жюри;
4. Победители первого тура и команды-партнеры принимают участие во втором туре.
с 13:00 до 15:00 - 2 тур
1. Участники готовят шашлык;
2. Готовый шашлык предлагается для дегустации Жюри конкурса (не менее 250 гр.)
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
- Для участия в конкурсе необходимо подать Заявку, позвонив по телефону 8 (4212) 782-782 или в WhatsApp по номеру 8 909 852 3322 до 15 апреля 2019 года;
- 18.04.2020 зарегистрироваться с 11:00 до 11:45 у организаторов на территории «Эко Парк Воронеж», получить номер площадки для Конкурса.
- Участники первого тура используют собственный мангал, инвентарь, мясо или другие продукты.
- Участники, прошедшие во второй тур, используют мангал, инвентарь, угли, жидкость для розжига и мясо, предоставленное организаторами. Маринад, емкости для маринования и другие необходимые предметы обеспечивают участники Конкурса.
- Участники Конкурса должны заранее приготовить полуфабрикаты (подготовленное, рубленое мясо, замаринованное мясо, соусы и т.д) и доставить их к месту проведения соревнования в специальных емкостях, предназначенных для пищевых продуктов.
- Все продукты, используемые участниками в ходе соревнований, должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.
- Сам шашлык готовится только в момент проведения Конкурса.
8. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
- «Лучшая идея Шашлыка 2020» - шашлык из необычных ингредиентов;
- «Лучшая Презентация Шашлыка 2020» - творческая подача блюда;
- «Лучшая Команда» конкурса «Шашлычник года 2020» - внешний вид, форма, единый стиль команды, название, слоган, девиз и тп.;
- «Приз зрительских желудков» конкурса «Шашлычник года 2020» - специальная номинация от Партнеров Конкурса;
- «Гран При «Лучший шашлык в Хабаровске 2020» - по мнению Жюри Конкурса;
- «Гран При «Лучший Шашлычник Хабаровска 2020» - по мнению Жюри Конкурса;
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
- Конкурс оценивает жюри по пятибалльной шкале;
- Итоговая оценка складывается из общей суммы баллов, набранной участниками;
- Общую оценку подводит председатель жюри;
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
- По итогам конкурса Жюри оценивает уровень команд в соответствии с п. 9.
- Все команды - участники награждаются памятными дипломами.
- Команды-победители награждаются дипломами и подарками от организаторов и партнеров Конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU