Хабаровский край готовится к голосованию по поправкам в Конституцию

До исторической даты остается чуть менее полутора месяцев. За это время россиянам необходимо определиться со своим отношением к предлагаемым поправкам, а избирательным комиссиям и политическим движениям предстоит провести масштабную подготовительную работу. И здесь на помощь придут волонтеры.

ДРУЗЬЯ КОНСТИТУЦИИ

Для того, чтобы стать активистом, нужно совсем немного - желание, российский паспорт и совершеннолетие.

Оставить заявку можно на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта. После официальной регистрации добровольцев ждет дистанционное обучение.

- Работа волонтеров начнется за две недели до голосования по поправкам, - объясняют в Избирательной комиссии Хабаровского края. - Они будут рассказывать гражданам России о сути предлагаемых изменений, объяснять порядок проведения всенародного голосования на общественных площадках и крупных транспортных узлах.

Организаторы обучат волонтеров в два этапа: в онлайн-формате расскажут об их задачах, а на очном этапе уже сформированную добровольческую команду, которая будет работать на информационных точках, детально проинструктируют. Так как тема поправок к Конституции очень серьезная, подготовкой волонтеров займется Центральная избирательная комиссия страны. Именно этот орган, который отвечает за участие россиян в голосовании, составит памятки. А активисты будут вооружены материалами о том, какие планируются изменения в Конституции, кто их предложил и в чем их смысл.

Как объяснил Геннадий Накушнов, председатель крайизбиркома, с 6 по 21 апреля, в зависимости от проходимости точек и активности населения, будет выстроен график смен волонтеров. Например, в крупных торговых центрах, где постоянно есть люди, организуют несколько смен в день. А если это небольшой поселок, то волонтеры будут стоять по два-три часа, как говорится, в прайм-тайм. Планируется, что к участию привлекут более восьмисот добровольцев. Этих ребят можно будет легко узнать: дизайн их фирменной одежды уже разрабатывает федеральная команда.

А непосредственно в день голосования, 22 апреля, волонтеры будут помогать на избирательных участках в качестве общественных наблюдателей, а также поучаствуют в организации самого избирательного процесса.

«РАБОТУ УЧАСТКОВ ОРГАНИЗУЕМ НА УРОВНЕ»

Вопросы, связанные с организацией процесса волеизъявления граждан, обсудили накануне на заседании специальной рабочей группы под руководством губернатора Хабаровского края. Сергей Фургал подчеркнул важность этого мероприятия для жизни страны и края в частности.

- Времени у нас остается мало. Предстоит организовать большую работу, - обратился к собравшимся губернатор. - Хабаровский край должен стать примером того, как на самом высоком организационном уровне необходимо проводить важные для страны мероприятия. Конституция - наш основной закон. Все должны понимать, что 22 апреля нам предстоит определить вектор развития страны. От того, как мы проголосуем, зависит будущее России.

В ходе заседания помимо организационных вопросов и деятельности волонтерского корпуса собравшиеся затронули и вопросы обеспечения безопасности на избирательных участках. Подняли и набившую уже оскомину тему минирований. Как подчеркнул глава крайизбиркома Геннадий Накушнов, все члены избирательных комиссий проходят специальный инструктаж.

- На участках всегда есть памятки, как для членов участковых избирательных комиссий, так и для избирателей, - рассказал он. - Роли заранее расписаны, поэтому в момент объявления эвакуации из помещения каждый член избиркома знает, что ему делать. Кто-то берет бюллетени, кто-то - списки избирателей, другую документацию. Третьи выводят людей на улицу. Затем все перемещаются в резервный пункт.

Отметил Геннадий Константинович и важность своевременного информирования избирателей. Уже с 21 марта волонтеры и члены избирательных комиссий начнут поквартирный обход граждан. Цель проста - донести до каждого жителя региона необходимость прийти на избирательный участок и выразить свою волю. Жителям также разъяснят особенности проведения кампании и возможности для досрочного голосования.

С 21 марта будут принимать заявления от граждан, желающих принять участие в голосовании на избирательном участке по месту фактического нахождения. Заявление можно будет подать на портале госуслуг, через МФЦ, в территориальных и участковых избирательных комиссиях.

Досрочное голосование будет организовано за три дня до официальной даты.

- Таким образом, возможность отдать свой голос «за» или «против» поправок получат жители края, которые по разным причинам не смогут это сделать 22 апреля. В большей степени это касается труднодоступных и отдаленных территорий. Их перечень в сравнении с предыдущими выборами планируется расширить. Теперь речь идет не только о территориях, которые ранее были определены краевым законом, а в целом о местах, транспортное сообщение с которыми затруднено. Таким образом, мы сможем «дойти» фактически до каждого избирателя, - отметил Геннадий Накушнов.

Краевой избирком уже запланировал полеты в поселения Комсомольского, Ульчского и Хабаровского районов, сухопутное сообщение с которыми в силу погодных условий может быть ограничено.

Кроме того, в ходе Общероссийского голосования допускается подвоз избирателей к участкам. Эту работу могут организовать профсоюзы и руководители трудовых коллективов.

Напомним, что внести поправки в основной закон государства предложил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. На федеральном уровне создана рабочая группа по подготовке поправок, которая принимала предложения от граждан и общественных объединений. В общей сложности было принято к сведению более тысячи предложений. С 10 марта рабочая группа приступила к отбору из общего перечня тех инициатив, которые будут внесены в бланк для голосования. Заметим, 22 апреля по всей стране объявлено нерабочим днем.