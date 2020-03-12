2020-03-12T05:44:39+03:00
Спорт

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом»

Армейцы начали вторую часть сезона с победы в Саранске над местной «Мордовией», на очереди «Нижний Новгород» [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом»Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
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В Хабаровск возвращается большой футбол. Команда побывала в отпуске, провела три тренировочных сбора в Турции и Крымске, сыграла первый матч весенней части чемпионата в Саранске, где одержала победу над местной «Мордовией» со счетом 3:2.

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Сейчас армейцы вернулись в Хабаровск и усиленно готовятся к матчу с ФК «Нижний Новгород». Игра состоится уже в это воскресенье в 15:00 на стадионе имени Ленина, который технический персонал уже привел в порядок. Трибуны очищены, газон на поле.

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Наконец-то прилетели на родную землю. Провели первую в этом году тренировку в Хабаровске. Пощупали газончик, вдохнули морозный воздух полной грудью, порадовались хабаровскому солнышку. Начинаем усиленно готовиться к воскресному матчу с «Нижним Новгородом» - сообщают на официальной страничке «СКА-Хабаровск».

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Судя по фотографиям, настроение у игроков - лучше не придумаешь. К сожалению, в этом сезоне на «Восточке» без перемен. Навес, который был обещан еще в прошлом году, до сих пор не готов, клуб провел экспертизу объекта, которая показала, что сооружение не отвечает требованиям безопасности.

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Конструкцию необходимо доработать, но подрядчик это делать отказывается. Сейчас идут разбирательства в суде и проводится еще одна экспертиза, только уже судебная. Кстати, кое-кто утверждает, что нежелание строителей устранять недоделки связанно с тем, что клуб не до конца рассчитался за работу. Руководство «СКА-Хабаровск» эту информацию опровергает.

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Я не знаю, откуда информация про нежелание рассчитываться. Это просто не соответствует действительности. На сегодняшний день у «СКА-Хабаровск» нет долгов перед контрагентами. А по поводу подрядчика для Восточной трибуны скажу так: сегодня люди, на чье мнение клуб опирался при выборе подрядчика, у нас уже не работают, - отметил Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск».

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Так что любителям посмотреть футбол с восточной стороны придется подождать. Зато когда навес наконец-то доделают, это будет самая комфортная трибуна на стадионе, защищенная от снега и дождя.

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

В это воскресенье в Хабаровске обещают облачную погоду, утром возможен небольшой снег, температура воздуха опустится до -3 градусов. Холодно, но не смертельно, футбол, скорее всего, будет динамичным (на месте не постоишь), болельщикам придется одеться потеплее.

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Напомним, что после победы над саранской «Мордовией» «СКА-Хабаровск» сейчас находится на 7 месте турнирной таблицы с 40 очками. От четвертого места, на котором сейчас стоит «Чертаново», армейцев отделяют 11 очков. «Нижний Новгород» занимает 11 строчку чемпионата с 36 очками в активе. Девятого марта нижегородцы сыграли с калининградской «Балтикой» вничью, не сумев забить и не пропустив ни одного мяча.

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровск» вернулись домой, и усиленно готовятся к матчу с «Нижним Новгородом»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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