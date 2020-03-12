В торговом центре Биробиджана оперативно потушили «пожар»

Сегодня в Биробиджане «загорелся» один из торговых центров, расположенный на улице Комсомольской. По легенде учений, возгорание произошло в магазине с охотничьими товарами. Ликвидировать пожар подручными средствами персоналу не удалось, и на подмогу были вызваны специалисты пожарной службы отряда ГУ МЧС.

Продавцы сообщили о случившемся в службу спасения, сработала автоматическая пожарная сигнализация. Через несколько минут на место происшествия прибыли расчеты, вооруженные необходимым инвентарем. Сотрудники профильного подразделения МЧС провели боевое развертывание и приступили к ликвидации условного возгорания.

Ликвидировать пожар подручными средствами персоналу не удалось, и на подмогу были вызваны специалисты пожарной службы отряда ГУ МЧС.Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В сжатые сроки были созданы штаб пожаротушения и локализованы участки возгорания. В одном из помещений магазинов оставались люди, но пути эвакуации были отрезаны дымом. Было принято решение - спасти людей. Надев аппарат защиты органов дыхания, пожарные вызволили попавших в «огненную ловушку».

Около двадцати минут понадобилось сотрудникам МЧС России для ликвидации условного пожара. В ходе учения была проверена организация связи между руководителем тушения пожара, штабом пожаротушения, боевыми участками, оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления. Также прошла боевую проверку исправность источников противопожарного водоснабжения.

В сжатые сроки были созданы штаб пожаротушения.Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Подобные учения для персонала крупного объекта торговли - это возможность вспомнить правила пожарной безопасности, отработать порядок эвакуации и потренироваться в выполнении первичных действий по тушению возгораний, - прокомментировал руководитель учений, начальник пожарно-спасательной части №1 Владимир Коренев. - А для сотрудников пожарно-спасательных частей Биробиджана важно совершенствовать действия по ликвидации пожаров, спасению людей, проверить уровень тактической подготовки личного состава.