Первенство России по греко-римской борьбе пройдет в Хабаровске

Французская борьба именно так в нашей стране называли знаменитую греко-римскую борьбу вплоть до 1948 года. В 1897 году был проведен первый чемпионат России в Санкт-Петербурге. Теперь же в нашей стране данный вид спорта известен как «классическая борьба» или «спортивная борьба греко-римского стиля» и остается одним из самых популярных видов единоборств. У хабаровчан есть уникальная возможность посетить Первенство России по этому виду спорта, которое пройдет именно в нашем городе. Почетными гостями состязаний станут победители и призёры Олимпийских игр: Александр Карелин, Мурат Карданов, Рустам Тотров и Алан Хугаев.

Ну а, к нам в студию «Комсомольская правда-Хабаровск», утром 13 марта приходили, главный тренер сборной Хабаровского края по спортивной борьбе Константин Ефимов.

В 8:00 в прямом эфире поговорили о всероссийском турнире по греко-римской борьбе и почему именно Хабаровск выбран площадкой проведения такого масштабного мероприятия?

Константин Ефимов, главный тренер сборной Хабаровского края по спортивной борьбеФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 13_03_2020.