Дойти до Берлина и вернуться: на Дальнем Востоке стартует комплексная комбинированная эстафета до Рейхстага

Экспедиция посвящена 75-летнему юбилею окончания одной из самых масштабных и кровопролитных войн на планете - Великой Отечественной. Организаторам экспедиции показалось мало отметить выдающуюся дату традиционно - они в честь героев, победивших коричневую чуму, задумали совершить нечто грандиозное. Это будет экспедиция, которая пройдет от Владивостока до Берлина и назад.

ПРИДУМАЛИ В ХАБАРОВСКЕ - НАЧНУТ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Немного статистики: участники уникальной экспедиции планируют преодолеть около 40 тысяч километров, побывать в 10 странах мира, посетить 100 городов, в пути они проведут 160 суток. Начальный пункт - Владивосток, промежуточный - Берлин, конечный - Курилы. Пойдут сначала с Востока на Запад, затем с Запада на Восток. Путешествовать планируется на всех видах транспорта - по всем трем стихиям: воздуху, земле и воде. Даже воздушные шары будут задействованы.

18 марта участники экспедиции стартуют - 10 сентября финишируют. Даты подобраны таким образом, чтобы в День Победы в Великой Отечественной войне оказаться у берлинского рейхстага, а в день окончания Второй Мировой войны на Дальнем Востоке. Единственный, кто пройдет весь путь от начала до конца - штаб экспедиции, остальные участники будут сопровождать его по мере сил и возможностей, присоединяясь каждый в своем регионе. Путешествие масштабное, и самое приятное в том, что придумали его в Хабаровске.

- Нам бы хотелось заставить людей и прежде всего молодое поколение заинтересоваться историей Великой Отечественной войны, историей своего рода, своих предков, которые прошли это испытание, - рассказывает Станислав Винокуров, руководитель спортивного клуба «Тайгер», один из авторов идеи. - Сейчас правда о войне очень сильно искажается, а настоящая память хранится у дедов и прадедов. Если молодежи будет интересно, они сами начнут узнавать ее, хранить и передавать своим потомкам.

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ДОЙДУТ ДО БЕРЛИНА

У участников экспедиции будет с собой большой флаг, на котором в каждом городе по пути следования будут расписываться люди, вовлеченные в этот проект - прежде всего ветераны. Кроме того, с собой путешественники повезут альбомы с фотографиями и описанием подвигов ветеранов.

- Вся прелесть этой экспедиции в том, что к ней может присоединиться любой житель нашей страны - либо пройти, либо проехать, либо проплыть какую-то часть пути вместе с нами, либо передать нам фотографию своих дедов и прадедов. Таким образом, этот своеобразный бессмертный полк проедет через всю страну и дойдет до Берлина, - делится Анатолий Васильев, руководитель экспедиции. - Так получилось, что не все ветераны закончили войну у Рейхстага, кто-то погиб, а теперь с нашей помощью они до него дойдут. Если кто-то захочет отправить нам фотографии, или подать заявку на участие, надо просто связаться с организаторами - все данные: телефоны, социальные сети, электронная почта, есть на нашем сайте.

ПО СИЛАМ КАЖДОМУ

Организаторы планируют, что каждый город, в котором сделают остановку участники экспедиции, отметится какой-то своей «фишкой». Так, например, в Хабаровске будет проведена эстафета от северных ворот парка на набережной до памятника Малиновскому. Старт возьмут 20 участников, затем они передадут эстафету сорока спортсменам, те восьмидесяти и так далее. Вместо эстафетной палочки новым участникам передавать будут муаровую ленту - символ победы над Японией. Эти ленточки потом и повезут в Берлин.

В Еврейской автономной области придумали другое. Там есть мемориал памяти жертв холокоста, к обычным памятникам несут цветы, а туда люди приносят камешки. Так вот, когда экспедиция прибудет в ЕАО, эти камешки соберут в мешочек и также отправят к Рейхстагу. И так в каждом из ста городов, в которых запланированы остановки.

Точное число участников акции подсчитать невозможно, планируется, что на каждом этапе к экспедиции будут присоединяться люди, желающие преодолеть свою часть пути до бывшей столицы Германии. Приветствуется любой транспорт - автомобили, мотоциклы, моторные лодки, яхты, самолеты, воздушные шары. Да даже просто пешком можно пройти.

- Мы создавали этот проект для того, чтобы каждый мог себя реализовать, - отмечает Станислав Винокуров. - Например, когда о нем узнал известный фокусник Максим Максимов, то он захотел поддержать проект, проехав какой-то отрезок пути на моноцикле. Мало того, он планирует установить рекорд, прокатившись от одного города до другого на одном колесе с флагом экспедиции. Это только один из примеров. Даже если кто-то захочет пройтись пешком - это великолепно, мы с радостью его поддержим, тоже пройдем пешком, затем вернемся к автомобилям и продолжим путь.

ЕСТЬ ПЛАН «Б»

Естественно, на пути у путешественников встретится немало трудностей - такой масштабный проект без них ни за что не обойдется. Одна из прогнозируемых - коронавирус. Сейчас государства экстренно закрывают границы, прерывают авиасообщения, отменяют массовые мероприятия, чтобы не допустить распространения эпидемии.

- Человек предполагает, Господь располагает. Поэтому мы делаем, что можем, и будь что будет. У нас запланировано посещение и Китая, и Монголии, и Казахстана, естественно, и Европы тоже, - подчеркнул Анатолий Васильев. - Некоторые мероприятия отменяются, но мы ничего отменять не намерены. Во-вторых, это инициатива общественных организаций, и пока нам никто никаких препон в этой логистике не ставил. Надеюсь, что и не поставит. Мы как здравомыслящие люди и там, где надо, будем ехать в масках, будем соблюдать все необходимые правила гигиены.

Как объясняют организаторы, на самый крайний случай у них есть план «Б», и ветераны в любом случае дойдут до Рейхстага. Есть договоренность, в том числе и с немецкой стороной, там есть люди, которые поддержат проект и в случае чего обязательно помогут.