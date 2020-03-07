На переобучение предпенсионеров в Хабаровский край поступит более 40 млн рублей

Около 500 жителей Хабаровского края станут участниками программы бесплатного переобучения в рамках национального проекта «Демография» в 2020 году. На это выделено более 40 млн рублей. В планах на пятилетку - обучить не менее 3 тысяч жителей края в возрасте 50+.

Программа по переобучению в рамках нацпроекта действует в Хабаровском крае второй год. Все желающие старше 50 лет независимо от срока выхода на пенсию по возрасту могут повысить свой профессиональный уровень. Людям дают возможность за счет государства повысить квалификацию либо получить новую профессию. О том, что люди всех поколений хотят и готовы сами улучшать свою жизнь, говорил в своем январском Послании президент России Владимир Путин. И государство готово помогать материально.

За счет средств федерального и краевого бюджетов на одного гражданина выделяется до 53,4 тысяч рублей. В пределах этой суммы можно пройти курсы длительностью до трех месяцев. Принять участие в программе можно по направлению центра занятости (для безработных граждан), через работодателя, либо с помощью образовательного сертификата (для всех категорий граждан). Документы принимают в центрах занятости по месту жительства. По информации комитета по труду и занятости Правительства Хабаровского края, в 2019 году на эти цели заложили чуть более 37 млн рублей. Планировали обучить около 500 предпенсионеров. Но предложение оказалось настолько востребованным и популярным, что к концу года бесплатные курсы прошли 672 человека.

- Мы провели несколько встреч с работодателями, на которых рассказывали о возможности обучить своих сотрудников за государственный счет, - сказала генеральный директор исполнительной дирекции регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» Милана Распутина. - От коллег-работодателей, чьи сотрудники отучились на курсах, слышала немало позитивных отзывов. Надеюсь, со временем их станет только больше.

Условия участия в программе постепенно меняются — она становится доступнее для большего числа желающих, растут бюджетные льготы. Отныне получить новые профессиональные навыки за госсчет можно не только за 5 лет до выхода на пенсию, но и сразу после собственного 50-тилетия. В список на повышение квалификации входят 135 направлений, по которым навыки и компетенции считаются на рынке труда самыми востребованными. В 2019 год рейтинг популярных попали такие специальности как архивариус, бухгалтер, делопроизводитель, специалист по кадрам и закупкам, в сфере кадастрового учета, защиты информации, кладовщик, программист. С 2020 года в крае компенсируются фактические расходы на проезд к месту обучения и обратно – до 10 тысяч рублей. Кроме того, при необходимости учиться далеко от дома, можно будет получить выплаты за аренду жилья – до 33 тысяч рублей в месяц, а также суточные за месяц обучения.

Глава государства считает, что все те, кто уже не сильно молод, но бодр и готов развиваться в ногу со временем, нуждаются в облегчающих этот процесс механизмах.

«Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Наша задача – обеспечить высокие стандарты жизни, равные возможности для каждого человека, причём на всей территории страны. Именно на достижение такой цели направлены национальные проекты, все наши планы развития», - сказал президент.