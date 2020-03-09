2020-03-12T11:11:40+03:00
Общество

Популярный трэвел-блогер Дмитрий Куликов: Наша страна – наше достояние

Запрет на отчуждение земель в поправках к Конституции горячо поддерживают дальневосточники
Надежда ХАБАРОВА
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Известный дальневосточный трэвел-блогер Дмитрий КуликовИзвестный дальневосточный трэвел-блогер Дмитрий Куликов
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Народный артист РФ Владимир Машков, взяв слово на встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, назвал свое предложение «творческим». Оно касается возможности - пусть даже гипотетической – пересмотра государственных границ Российской Федерации.

- Территория России – это не только земля, но, как мне кажется, еще и территория разных культур, уникальных. В прошлом году, набирая студентов, я проехал от Калининграда до Владивостока, общался с людьми и могу сказать, что у людей есть некоторые опасения. Связаны они с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов: «Пока Путин Президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется, – прекрасная формулировка, – окно возможностей». Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду, - сказал Машков.

Поддержал инициативу актера известный дальневосточный трэвел-блогер Дмитрий Куликов.

- Знаете, я раньше тоже думал, что да, конечно, нельзя идти на какие-то сделки, уменьшать территорию нашей страны. Но это все в теории, - говорит блогер.

Побывав не только в разных уголках мира, но и в самых труднодоступных местностях родной страны, Дмитрий получил возможность прочувствовать то, о чем рассуждал Владимир Машков.

- У меня реальный пример с Курильскими островами. Пока я там не побывал, было четкое ощущение – да, конечно, не надо их отделять, пусть будут нашими. Но я тогда еще не представлял, что там, на этих Курилах. А когда я там оказался, у меня возникли совершенно другие впечатления. Я прямо загорелся и говорю – вы что, такие красоты. Они должны быть нашими. И их как можно чаще надо показывать россиянам, потому что это уникальная территория. Из пассивного противника я передачи Курильских островов я стал активным. Такое частное мнение, которое вышло из практики, - подытожил Дмитрий Куликов.

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