Тема «апгрейда» Конституции вызвала огромный интерес у молодёжи и волонтёров Хабаровского края

На встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, которая прошла в Ново-Огареве, несколько участников высказались о необходимости закрепить в главном документе страны темы волонтерства и молодежной политики. Ольга Амельченко, представитель Всероссийского движения «Волонтёры Победы», сообщила собравшимся, что тема «апгрейда» Конституции вызвала огромный интерес у молодёжи и волонтёрского сообщества Хабаровского края.

- В 1990-е годы, когда писалась Конституция, тему добровольческой деятельности никто не обсуждал. И я помню, как нас не понимали, как нас не поддерживали и не доверяли. Сегодня для многих жителей нашей страны волонтёрство стало нормой жизни. Добровольчество сегодня объединяет огромное количество людей разных конфессий, национальностей, политических взглядов, разных возрастов, - рассказала Ольга.

Ольга Амельченко предложила закрепить в 114-й статье пункт о дополнительных полномочиях Правительства Российской Федерации в части поддержки волонтёрской деятельности. Это поможет системно, постоянно оказывать поддержку со стороны государства волонтёрам.

Юлия Оглоблина, член Центрального штаба ОНФ и Общественной палаты, председатель Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» рассказала участникам встречи о том, как сейчас в Конституции обозначена возрастная категория россиян между детством и зрелостью. Если коротко — то никак.

- По данным Росстата, у нас в стране проживает 37 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет – это почти 25% населения. Вместе с тем в Конституции нет ни одного упоминания о молодёжи и молодёжной политике. И это является одной из главных причин того, что процесс формирования соответствующего законодательства носит противоречивый характер, - рассказала Юлия Оглоблина.

Она сообщила, что 78 субъектов имеют свои базовые законы. Принято более тысячи нормативно-правовых актов принято разного уровня, где есть упоминание молодёжной политики. Но федерального закона по-прежнему нет, что вносит разброд и шатания в формирование системного сопровождения молодого человека от школьной парты во взрослую жизнь, тормозит развитие потенциала школьников.

- России нужна скоординированная молодёжная политика, которая должна быть нацелена на выявление потенциала молодёжи, - уверена общественница.

Руководитель проекта «Ветеранское такси» Владимир Абрамкин не сильно пока рассчитывает на поддержку государства. Добровольцы-автолюбители его проекта возят участников Великой Отечественной войны бесплатно по Хабаровску и ближним пригородам — в гости, поликлинику, магазин и любым другим делам. Ветерану достаточно позвонить и оставить заявку за один день до поездки. И в плане взаимодействия с органами власти ему дважды не повезло, когда пришлось «пересечься» с местными чиновниками. В одном случае ему организовали встречу с местным депутатом, который объяснил, что госдотации выделяются только юридическому лицу, а для отчета о добровольных пожертвованиях придется завести целую бухгалтерию. Оформление всех этих отчетов крадет время, которое можно потратить на добро, считает Владимир. Во втором случае добровольцы по приглашению районной администрации привезли ветеранов на торжественное собрание. После надо было доставить пожилых людей на банкет. Но не всех. Местный чиновник поделил ветеранов на тех, кто достоин казенного чаепития, а кто и дома отпразднует. С тех пор Владимир помогает ветеранам только по собственной инициативе.

- Я вижу, что у молодежи есть запрос на добрые дела. У нас в «Ветеранском такси» много желающих участвовать, постоянно появляются новые люди. Если государство действительно возьмется оказывать поддержку волонтерам, то это будет здорово. Главное, чтобы хорошая инициатива сверху не стала поводом для создания новых рабочих мест для местных чиновников, – говорит Владимир Абрамкин.

Напомним, о необходимости внесения изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин заявил в ежегодном обращении к Федеральному собранию. 20 января 2020 года проект законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" был внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Поправки затронут социальные гарантии, усилят роль парламента и губернаторов, закрепят статус Госсовета и изменят условия выбора кандидата на должность президента.