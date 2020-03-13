2020-03-12T19:36:24+03:00
Общество

Александр Головко: Поправки в Конституцию в сфере IT снизят безответственное манипулирование информацией

Руководитель «Деловой России» в Хабаровском крае уверен, что информационная и цифровая безопасность должна быть в приоритете
Надежда ХАБАРОВА
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Сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская вышла с инициативой о том, что защита персональных данных граждан должна быть отнесена к компетенции государства наравне с вопросами внешней обороны, охраны границ, недропользования и др. Ее предложение получило поддержку не только президента России Владимира Путина и членов рабочей группы, но и также экспертов в области IT-технологий на Дальнем Востоке.

С тем, что назрела необходимость как-то урегулировать вопрос с цифровой и информационной безопасностью, согласен хабаровский предприниматель, специалист в сфере PR и SMM, руководитель регионального исполнительного комитета общественной организации «Деловая Россия» Александр Головко. По его мнению, соответствующие изменения в Конституцию обеспечат более четкое законодательное обеспечение вопросов, связанных не только с защитой персональных данных, но и в целом с ответственностью граждан в информационном пространстве.

- Наверное, это связано, в том числе, и с размещением большого объема информации в Интернете на анонимной основе, с тем, что цифровые технологии порождают безответственное манипулирование информацией. Не исключаю, что необходимость таких поправок в Конституцию связана и с широкой популярностью социальных сетей. Их владельцы – как правило, иностранные компании, которые могут использовать персональные данные пользователей с целью дестабилизации внутриполитической или международной обстановки, - делится мнением Александр Головко.

Он также уверен, что апгрейд некоторых положений Основного закона в части информационной и цифровой безопасности может значительно облегчить деятельность правоохранительных и судебных органов. Недаром в Министерстве внутренних дел России в конце прошлого года было принято решение о создании специализированных подразделений, которые будут ориентированы на противодействие кибер-преступлениям. Их организуют во всех территориальных управлениях МВД России, а работа будет строиться в тесном взаимодействии с Генеральной прокуратурой и Роскомнадзором.

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