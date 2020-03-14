«СКА-Нефтяник» - «Водник», 14 марта 2020: прямая онлайн-трансляция третьего полуфинального матча плей-офф XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом

Итак, сегодня все решится именно в третьем матче полуфинала пары «СКА-Нефтяник» - «Водник» должен будет определиться второй финалист чемпионат России по хоккею с мячом. Первым вчера стало московское «Динамо», буквально растерзавшее красноярский «Енисей» на его домашней арене.

Вчера же армейцы не в силах выдержать напор «желто-зеленых» уступили во втором полуфинальном матче «Воднику». Учитывая победу «красно-черных» в Архангельске общий счет на данный момент - 1:1. Сегодня в арене «Ерофей» в Хабаровске решиться кто отправиться за золотом, а кто будет претендовать на бронзу чемпионата.

Есть надежда, что тренерский штаб СКА проанализировал допущенные вчера ошибки и сегодня покажет совсем другой хоккей, «Водник», набравший в этом сезоне очень неплохую форму, в свою очередь будет биться за место в финале, и просто так его не уступит. Матч будет очень интересным, стоящим того чтобы прийти и посмотреть его «в живую».

О СОПЕРНИКЕ

«Водник» был основан в 1925 году. 18 января при клубе водников имени М.В. Фрунзе в Архангельске была образована команда «Северный водник». С этого момента и ведется отсчет истории команды. Затем клуб сменил название на «Моряк», и только в 1937 году получил свое настоящее имя: «Водник».

Архангельский клуб 9 раз становился чемпионом России, «Водник» двукратный обладатель Кубка мира и трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Цвета клуба - желто-зеленые.

С сезона 2016/17 годов архангельский «Водник» не попадал в полуфинал чемпионата России. Последний раз эта команда билась в полуфинальном поединке три года назад с «Байкал-Энергией» которой и проиграла место в финале, а затем еще и уступила красноярскому «Енисею» в схватке за бронзу чемпионата.

С хабаровской дружиной в плей-офф «Водник» провел восемь матчей, в шести побеждали архангелогородцы в двух «СКА-Нефтяник».

СКА-нефтяник - Водник - 5-7. Обзор матча."СКА-нефтяник" - "Водник" (Архангельск) - 5:7 (3:1) 13 марта 2020г. Хабаровск. 19:00. "Ерофей"-арена. 4415 зрителей. Чемпионат России. 1/2 финала, матч №2. Мячи: 0:1 (11 мин.) Шеховцов (Попеляев), 1:1 (19) Шардаков (Джусоев), 2:1 (23) Ишкельдин (Торгонский), 3:1 (45) Петтерссон (Шардаков), 3:2 (47) Дергаев (Климкин), 3:3 (59) Антонов (Климкин), 4:3 (69) Петтерссон, 4:4 (71) Дергаев (Калинин), 4:5 (72) Сергеев, 4:6 (73) Попеляев (Дергаев), 5:6 (77) Антипов (Джусоев), 5:7 (81) Дергаев (Иванов). Нереализованный пенальти: Дергаев (Водник), 83 мин. (мимо) Вратари: Каменев - Черных. Угловые: 9 - 9. Штрафное время: 30 - 40. Гл. судья: А. Шатунов (Екатеринбург). "СКА-нефтяник": Викулин, Грановский (10 мин. штрафа), Ю. Бондаренко (10), Антипов, Джусоев (10), Шардаков, Торгонский, Ишкельдин, А. Бондаренко, Петтерссон / Корев, Аникин, Турушев. (с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

СОСТАВ КОМАНД

«Водник» Архангельск:

Вратари: 1 Черных Роман, 30 Заостровцев Михаил, 33 Дорохин Данил, 51 Глотов Александр.

Защитники: 4 Легошин Александр, 5 Кузьмин Данил, 13 Козлов Иван, 15 Калинин Сергей, 22 Шеховцов Никита.

Полузащитники: 8 Климкин Андрей, 10 Ибатулов Алексей, 17 Сергеев Михаил, 19 Дергаев Евгений, 24 Громницкий Евгений, 35 Анциферов Максим, 46 Фомичёв Виктор, 70 Пожилов Павел, 90 Иванов Дмитрий.

Нападающие: 11 Антонов Александр, 14 Ничков Алексей, 18 Долгих Андрей, 25 Попеляев Кирилл, 77 Шеховцов Артем, 91 Насекин Илья .

«СКА-Нефтяник» Хабаровск:

Вратари: 1 Каменев Виктор, 30 Бурасов Артём, 31 Рысев Денис, 40 Шишкин Лев.

Защитники: 4 Викулин Юрий, 23 Норик Всеволод, 25 Грановский Василий, 34 Бондаренко Юрий, 64 Плотников Максим.

Полузащитники: 10 Хандамаев Чингис, 11 Корев Денис, 15 Джусоев Алан, 19 Меньшиков Никита, 21 Шардаков Юрий, 24 Антипов Александр, 77 Аникин Дмитрий, 78 Ишкельдин Максим, 81 Дёмин Сергей, 87 Рябухин Владислав, 88 Турушев Станислав, 97 Шалухин Борис, 99 Торгонский Алексей.

Нападающие: 5 Бондаренко Артем, 83 Гац Максим, 86 Усов Виталий, 90 Скопинцев Сергей, 95 Петтерссон Эрик.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ СОПЕРНИКОВ

13.03.2020 «СКА-Нефтяник» - «Водник» 5:7

10.03.2020 «Водник» - «СКА-Нефтяник» 3:5

04.02.2020 «СКА-Нефтяник» - «Водник» 6:2

11.12.2019 «Водник» - «СКА-Нефтяник» 1:4

06.02.2019 «СКА-Нефтяник» - «Водник» 5:3

30.11.2018 «СКА-Нефтяник» - «Водник» 6:2

06.11.2018 «Водник» - «СКА-Нефтяник» 2:7

11.02.2018 «СКА-Нефтяник» - «Водник» 8:2

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Третья, решающая игра полуфинала в которой должно решиться кто пройдет дальше, а кто будет бороться за «бронзу» чемпионата. «Водник» в этом сезоне серьезно набрал кондиции и уже не выглядит как мальчик для битья, «СКА-Нефтяник» в свою очередь сильно устал, к тому же у команды проявились проблемы с обороной. Но в решающем матче хабаровчане смогут собраться и дать бой команде из Архангельска, все-таки мастерство есть мастерство. Тем не менее явного фаворита в матче нет.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Нефтяник» - «Водник» 14 марта с 10:00 по московскому времени (с 17:00 по хабаровскому).