2020-03-16T07:37:09+03:00
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Поправки в Конституцию: выбор будущего

Прямой эфир 16 марта на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Поправки в Конституцию: выбор будущегоПоправки в Конституцию: выбор будущегоФото: Сергей ПЯТКОВ
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22 апреля в России состоится голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации. Сейчас по всей стране начинается подготовка к этому важному мероприятию. Проводить общероссийское голосование предстоит Центральной избирательной комиссии, региональным избиркомам, территориальным и участковым комиссиям. Также в подготовке активное принимают участие представители добровольческих движений.

О том, как проходит подготовка в Хабаровском крае, поговорили 16 марта в прямом эфире на «радио Комсомольская правда-Хабаровск» с председателем Избирательной комиссии Хабаровского края Геннадием Константиновичем Накушновым.

Геннадий Константинович Накушнов, председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Геннадий Константинович Накушнов, председатель Избирательной комиссии Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 16_03_2020.

Геннадий Накушнов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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