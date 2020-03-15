Как провожают самолеты

Туризм это отрасль, которая оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие территорий. Именно поэтому сейчас большое значение уделяется развитию внутреннего туризма. Самым комфортным транспортом для путешествий по праву считается самолёт, а вот насколько в Хабаровском крае развито авиасообщение, как будут меняться цены на билеты и для каких категорий граждан предусмотрены транспортные льготы, в утреннем эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказазал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров.

Максим Прохоров, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйстваФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 16_03_2020.