«СКА-Нефтяник» - «Водник», 13 марта 2020: прямая онлайн-трансляция второго полуфинального матча плей-офф XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом

«СКА-Нефтяник» одержав трудную победу в первом полуфинальному матче с архангельским «Водником» готовится к решающему поединку на домашней арене. Напомним, что в четвертьфиналах и полуфинальных встречах чемпионата России по хоккею с мячом команде, чтобы пройти дальше необходимо выиграть два матча в серии. Переиграв архангелогородцев на выезде, армейцы сделали серьезную заявку на победу, если и сегодняшний матч будет за «красно-черными» то «СКА-Нефтяник» уверенно выходит в финал.

Водник - СКА - 3:5. 1/2 финала. Обзор матча."Водник" (Архангельск) - "СКА-нефтяник" - 3:5 (1:3) 10 марта 2020г. Архангельск. 19:00. Стадион "Труд". 8200 зрителей. Чемпионат России. 1/2 финала, матч №1. Мячи: 0:1 (3 мин.) А. Бондаренко (Джусоев), 1:1 (10) Дергаев (Анциферов), 1:2 (40) Джусоев (Шардаков), 1:3 (45) Шардаков (Джусоев), 2:3 (52) Дергаев (Кузнецов - угловой), 2:4 (56) А. Бондаренко (Шардаков), 3:4 (87) Дергаев (Иванов), 3:5 (88) Джусоев. Вратари: Черных - Каменев. Угловые: 8 - 4. Штрафное время: 20 - 25. Гл. судья: С. Бескончин (Кемерово). "СКА-нефтяник": Викулин, Грановский (5 мин. штрафа), Ю. Бондаренко, Антипов (10), Джусоев, Шардаков, Торгонский, Ишкельдин, А. Бондаренко, Петтерссон / Корев, Аникин (10), Турушев. (с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник". Съемка т/к "Регион 29"

Однако «Водник» намерен биться до последнего и легкой игры у «кабанов» с «канарейками» точно не получится. Кстати, всем любителям хоккея с мячом из Хабаровска на заметку - этот матч, может стать последней домашней игрой для «СКА-Нефтяника» в этом сезоне. В федерации определились с местом поведения финального поединка. Пройдет он на нейтральной территории - в Кемерово. Так что не упустите шанс поддержать любимую команду в арене «Ерофей».

О СОПЕРНИКЕ

Год основания «Водника» - 1925. 18 января при клубе водников имени М.В. Фрунзе в Архангельске была образована команда «Северный водник». С этого момента и ведется отсчет истории клуба. Затем клуб сменил название на «Моряк», и только в 1937 году получил свое настоящее имя: «Водник».

Архангельский клуб 9 раз становился чемпионом России, «Водник» двукратный обладатель Кубка мира и трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Цвета клуба - желто-зеленые.

Три года «Водник» не попадал в полуфинал чемпионата России, последний раз команда из Архангельска выступала в «финале четырех» в сезоне 2016/17 годов, тогда архангелогородцы в полуфинальном поединке уступили «Байкал-Энергии», а затем еще и проиграли красноярскому «Енисею» схватку за бронзу чемпионата.

С хабаровской дружиной в плей-офф «Водник» встречается в четвертый раз. Команды провели между собой семь матчей, в пяти побеждал «Водник, в двух (в том числе и в недавнем, в Архангельске) «СКА-Нефтяник».

СКА - Водник. Из истории противостояния. Плей-офф.(с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

Сейчас у «Водника» есть реальный шанс вновь подняться на пьедестал почета, команда бьется не на шутку, и уступать, пускай даже действующему чемпиону страны, не намерена. Это, кстати, было отлично видно по первому матчу в серии.

- Тяжелая получилась игра. Для нас было важно победить, что мы и сделали. Содержание и качество - это уже другой вопрос. Нам было очень не просто. «Водник» подгоняли трибуны, было видно, что команда очень хочет добиться положительного результата. Мы очень удачно забили первый мяч. Потом в целом контролировали игру, и успешно действовали в контратаках, на которых смогли поймать соперников. Тем не менее, напряжение висело до самого финального свистка. Здорово сыграл Витя Каменев, который во втором тайме нас несколько раз очень выручил. Ну и все ребята молодцы! – поделился впечатлениями об игре в Архангельске Алан Джусоев, полузащитник «СКА-Нефтяника».

К тому же на послематчевой пресс-конференции наставник «Водника» пообещал, что ответная встреча в Хабаровске будет интересной, и его команда «рук не опустит».

Кстати, для тех, кого смущает, что второй полуфинал пройдет в пятницу тринадцатого, есть отличная аналитика от одного из штатных летописцев хабаровского клуба Виталия Афанасьева.

- Для хабаровчан непосредственно дата 13 марта является вполне успешной. За 66 лет выступления в чемпионатах страны армейцы в этот день провели 8 матчей, из которых выиграли шесть, проиграв только один при одной ничьей, - отмечает Виталий Афанасьев. - Наиболее памятной для СКА и его поклонников остается матч, сыгранный командой в 2005 году. В тот день число 13 фигурировало трижды: 13 марта, 13-й чемпионат России, начало матча в 13 часов! Все это не помешало хабаровчанам выиграть бронзовый матч в противостоянии с красногорским «Зорким» (5:0). Всего же в послужном списке армейцев значатся 52 матча, которые пришлись на 13-е число. И баланс этих матчей выглядит вполне положительным: 28 побед, 8 ничьих, 17 поражений. Не таким уж страшным «чертова дюжина» является и для наших соперников - хоккеистов «Водника». 13 числа архангелогородцы играли и того чаще - 55 раз. И баланс в этих матчах у них тоже положительный: 29 побед, 7 ничьих, 19 поражений. И все же, куда интереснее статистика матчей, которые пришлись непосредственно на «черную пятницу». Таковых соперники провели немного. Начнем с хабаровчан. В пятницу 13-го армейцы играли только дважды, и очень давно. В 1957 году они одолели «Торпедо» из Петрозаводска (5:2), а в 1981 году разошлись миром с нижегородским (тогда еще горьковским) «Стартом». Что касается «Водника», то в его летописи значатся три таких матча: в 1956 году с ленинградской «Энергией» (4:3), в 1957-м - с алма-атинским «Буревестником» (1:2), и в 1959-м - с новосибирским «Сибсельмашем» (2:1). Как видим, большой разницы в результатах у соперников нет. И те, и другие вправе расценивать «чертову дюжину» и «черную пятницу», как вполне для себя успешную. Однако в этот раз для кого-то они однозначно станут неудачными. Кому из команд улыбнется Пятница 13-е мы узнаем совсем скоро.

СОСТАВ КОМАНД

«Водник» Архангельск:

Вратари: 1 Черных Роман, 30 Заостровцев Михаил, 33 Дорохин Данил, 51 Глотов Александр.

Защитники: 4 Легошин Александр, 5 Кузьмин Данил, 13 Козлов Иван, 15 Калинин Сергей, 22 Шеховцов Никита.

Полузащитники: 8 Климкин Андрей, 10 Ибатулов Алексей, 17 Сергеев Михаил, 19 Дергаев Евгений, 24 Громницкий Евгений, 35 Анциферов Максим, 46 Фомичёв Виктор, 70 Пожилов Павел, 90 Иванов Дмитрий.

Нападающие: 11 Антонов Александр, 14 Ничков Алексей, 18 Долгих Андрей, 25 Попеляев Кирилл, 77 Шеховцов Артем, 91 Насекин Илья .

«СКА-Нефтяник» Хабаровск:

Вратари: 1 Каменев Виктор, 30 Бурасов Артём, 31 Рысев Денис, 40 Шишкин Лев.

Защитники: 4 Викулин Юрий, 23 Норик Всеволод, 25 Грановский Василий, 34 Бондаренко Юрий, 64 Плотников Максим.

Полузащитники: 10 Хандамаев Чингис, 11 Корев Денис, 15 Джусоев Алан, 19 Меньшиков Никита, 21 Шардаков Юрий, 24 Антипов Александр, 77 Аникин Дмитрий, 78 Ишкельдин Максим, 81 Дёмин Сергей, 87 Рябухин Владислав, 88 Турушев Станислав, 97 Шалухин Борис, 99 Торгонский Алексей.

Нападающие: 5 Бондаренко Артем, 83 Гац Максим, 86 Усов Виталий, 90 Скопинцев Сергей, 95 Петтерссон Эрик.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ СОПЕРНИКОВ

10.03.2020 «Водник» - «СКА-Нефтяник» 3:5

04.02.2020 «СКА-Нефтяник» - «Водник» 6:2

11.12.2019 «Водник» - «СКА-Нефтяник» 1:4

06.02.2019 «СКА-Нефтяник» - «Водник» 5:3

30.11.2018 «СКА-Нефтяник» - «Водник» 6:2

06.11.2018 «Водник» - «СКА-Нефтяник» 2:7

11.02.2018 «СКА-Нефтяник» - «Водник» 8:2

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Вторая игра полуфинала, пока «СКА-Нефтяник» ведет в серии со счетом 1:0. Понятно, что хабаровчане просто так упускать путевку в финал не намерены и постараются всеми силами вырвать вторую победу у «Водника». Но и команда из Архангельска, снова попавшая в полуфинал и имеющая все шансы на медали не сдастся – ставки слишком высоки. Тем не менее, мы рискнем отдать преимущество армейцам, не раз доказывавшим свое превосходство на домашнем льду. В арене «Ерофей» хабаровская команда еще не разу не проигрывала.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Нефтяник» - «Водник» 13 марта с 12:00 по московскому времени (с 19:00 по хабаровскому).