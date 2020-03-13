Депутаты Законодательной думы Хабаровского края большинством голосов одобрили поправки к Конституции Российской Федерации

На внеочередном заседании краевого парламента 12 марта депутаты Законодательной думы рассматривали закон о поправке к Конституции. Список статей, изменения в которых назрели, вышел весьма внушительный. Так, предполагается зафиксировать в Основном законе целый ряд норм, касающихся социальных гарантий - установление фиксированного размера МРОТ не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, обязательного социального страхования, адресной социальной поддержки граждан, индексации социальных выплат и размера пенсий, дети становятся приоритетным направлением государственной политики.

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края большинством голосов одобрили закон о поправке к Конституции Российской Федерации. Из 27 депутатов 23 - проголосовали за, один - против, трое - воздержались.

Наибольшие споры в обществе вызвал вопрос о поправке, предложенной депутатом Государственной думы Валентиной Терешковой, позволяющей действующему главе государства оставаться на своем посту более продолжительное время, чем указано сейчас. Свою позицию в этом отношении сформулировала спикер краевого парламента Ирина Зикунова.

- Сейчас эмоции раскалены, все затмевает поправка Терешковой, оставляя вероятность действующему лидеру остаться лидером еще очень долго. Этот вариант возможен, но не предопределен окончательно, так как по решению самого лидера требует одобрения Конституционным Судом. Но многие считают, что это формальность, - отметила она. - Когда в Конституции только два срока и все, у власти, у партий возникает необходимость определять и растить преемника, есть в этом два главных эффекта: с одой стороны, лидер будет относительно молод, созвучен времени, сохранится положительный эффект политической конкуренции за одобрение народа. С другой стороны, возникает риск для устойчивости системы, растут издержки политической борьбы и риски развала самой системы. Далеко за примерами идти не нужно: СССР, цветные передряги у бывших союзных.

По мнению Ирины Валерьевны, большинство наших соотечественников восприняли все вносимые в Конституцию меры социальной поддержки как ширму для закрепления за действующим главой государства чуть ли не пожизненного поста лидера страны, забыв о главном - процедура избрания отнюдь не упраздняется.

- Никуда не ушел институт наблюдателей. Никуда не ушла возможность политических партий растить достойного чистого лидера, - отметила Ирина Зикунова. - Другое дело, что за период вот этой моей новой работы я наблюдаю по большей части дефицит истинных и полезных для страны лидеров. Может быть, от этого дефицита действующий на федеральном уровне состав народных избранников пошел по пути поправки Терешковой. В любом случае, мы находимся в условиях реального социологического оценивания: мы можем наблюдать реакцию наших граждан, и власть должна делать из этого выводы.

Изменение Основного закона государства, это важный и ответственный шаг, к которому должны и обязаны приложить руку все граждане страны. Именно такой механизм - основа демократического строя. И эта процедура заложена в одобренном краевыми парламентариями законе. И только по итогам общероссийского голосования поправки могут быть включены в Конституцию - после Указа президента об официальном опубликовании документа.