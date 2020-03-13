2020-03-13T09:19:49+03:00
Общество

Рыбака в Хабаровском крае на отколовшейся льдине едва не унесло в открытое море

Когда по ледовому полю пошел разлом мужчина вместо того чтобы бежать стал собирать снасти [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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Рыбака в Хабаровском крае на отколовшейся льдине едва не унесло в открытое море. Фото предоставлено экипажем буксираРыбака в Хабаровском крае на отколовшейся льдине едва не унесло в открытое море. Фото предоставлено экипажем буксира
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ЧП едва не обернувшееся, трагедией произошло в бухте Сторож Ванинского района в 13 часов 13 марта. Это место пользуется популярностью среди местных рыболовов и не смотря на регулярные предупреждение спасателей они регулярно выезжают на весенний лед для промысла. Учитывая, что зима в этом году была достаточно теплой такие «прогулки» достаточно опасны, - утверждают в ведомстве.

Рыбака в Хабаровском крае на отколовшейся льдине едва не унесло в открытое море. Фото предоставлено экипажем буксира

Рыбака в Хабаровском крае на отколовшейся льдине едва не унесло в открытое море. Фото предоставлено экипажем буксира

Сообщили спасателям о происшествии очевидцы – соседи рыбаки успевшие эвакуироваться с опасного льда. По их словам по ледовому полю где они рыбачили, пошел разлом, увидев это люди стали разъезжаться, но один мужчина задержался, решив собрать снасти.

- На льдине оказался мужчина с легковым автомобилем, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Отколовшееся ледовое поле стало относить в сторону открытого моря. На помощь к рыбаку немедленно выдвинулись сотрудники ГИМС МЧС России и поисково-спасательного отряда Советской Гавани на аэроботе.

Рыбака в Хабаровском крае на отколовшейся льдине едва не унесло в открытое море. Фото предоставлено экипажем буксира

Рыбака в Хабаровском крае на отколовшейся льдине едва не унесло в открытое море. Фото предоставлено экипажем буксира

Работе спасателей помешало сильное волнение моря и порывистый ветер, к тому же отколовшуюся льдину успело отнести достаточно далеко от берега. Так что аэробот вынужден был развернуться и уйти обратно.

- Из порта Ванино на спасение мужчины был направлен буксир, - отметили в МЧС. - Благодаря оперативным и профессиональным действиям всех спасательных служб уже через пятьдесят минут после того как стало известно о происшествии мужчина был спасен и доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждается. Всего в поисково-спасательных работах было задействовано 8 человек и 4 единицы техники.

Рыбака в Хабаровском крае на отколовшейся льдине едва не унесло в открытое море. Фото предоставлено экипажем буксира

Рыбака в Хабаровском крае на отколовшейся льдине едва не унесло в открытое море. Фото предоставлено экипажем буксира

Как отмечают спасатели с началом потепления и отжимных ветров прибрежный лед крошиться все чаше. Рыбаков об этом постоянно предупреждают, но те игнорируя запрету прямо выезжают на промысел рискуя собственной жизнью.

Рыбака в Хабаровском крае на отколовшейся льдине едва не унесло в открытое море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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