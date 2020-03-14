Валентина Олексенко: Волонтеры Хабаровска – наш золотой фонд

Известный хабаровский блогер, руководитель коммуникационного агентства «Oleks» Валентина Олексенко поддержала инициативу члена Центрального штаба ОНФ Юлии Оглоблиной и председателя Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой о внесении поправок в Конституции о молодежной политике и добровольчестве.

За плечами Валентины проведение двух чемпионатов мира по хоккею с мячом и масса других крупномасштабных мероприятий, поэтому она знает о молодежной политике и добровольчестве не понаслышке.

- Волонтерское движение – это центр консолидации общества. Волонтеры Хабаровского края – это наш золотой фонд. И если мы будем поддерживать их, помогать им, развивать это движение, закрепив и на законодательном уровне само это понятие, меры поддержки, меры вовлечения в волонтерство – это будет здорово, - сказал общественница.

По ее мнению, поддержкой могут стать дополнительные баллы при поступлении в вуз, льготы на проезд к месту работы или проведения мероприятий. И пусть кто-то сочтет такую поддержку «смешной», людям важно внимание к тому, что они делают, а не денежный эквивалент благодарности.

- Мы говорим о построении, развитии гражданского общества. И можно очень много на эту тему рассуждать, мол, как сделать жизнь лучше. Эти люди не рассуждают, они берут и делают. Безвозмездно – для людей, для государства. Быстро развивается сектор социального волонтерства. Если эти люди будут защищены законодательно, будут иметь какие-то преференции - отлично. Более того – это, наверное, ляжет в основу такой эпохи волонтерства, которая сейчас только начинается. А инициатива поддержки должна исходить с самого высокого уровня, - считает Валентина Олексенко.

Напомним, член Центрального штаба ОНФ Юлия Оглоблина обратилась к экспертному сообществу с просьбой внесения в Конституцию отдельного упоминания о молодежной политике.

- От лица молодежных общественных объединений страны мы предлагаем закрепить в Конституции то, что молодежная политика является предметом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Мы убеждены, что России нужна скоординированная молодежная политика, которая должна быть нацелена на выявление потенциала молодежи, на ее поддержку, начиная со школьного возраста и до процесса профессионального становления, - сказала член рабочей группы по подготовке поправок.