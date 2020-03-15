Хабаровских детей обучают профессиям будущего за счет нацпроекта «Образование»

Программированию и робототехнике по программам мировых гигантов Yandex и Samsung детей от 7 до 18 лет в Хабаровском крае обучают бесплатно. Вместо денег родители вносят сертификат, который покрывает до 17456 рублей в год. Средства на оплату секций и кружков приходят из федерального бюджета.

Обеспечить подрастающему поколению доступ к передовым образовательным программам призвал Владимир Путин. В январском послании Федеральному собранию президент потребовал ускорить цифровизацию школ и развивать индивидуальное и дополнительное образование. Глава страны обозначил, что в данном направлении ждет такого же прорыва и эффективности, как и в оборонной сфере.

“Мы должны создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее. Речь, прежде всего, об искусственном интеллекте, генетике, новых материалах, источниках энергии, цифровых технологиях” – поставил задачу Владимир Владимирович.

Субсидирование дополнительного образования дает толчок сразу по двум направлениям. Для детей это возможность бесплатно получить полезные навыки, освоить основы будущей профессии. А учреждения дополнительного образования получают шанс увеличить число учеников и расширить географию своей работы.

Так, осенью 2019 года в Хабаровске открылся филиал всероссийской школы «IT-куб». В ней детей обучают программированию, мобильной разработке, системному администрированию и робототехнике по программам Яндекс.Лицей и IT Школы Samsung. Также ученикам преподают основы кибербезопасности – рассказывают, как себя вести, чтобы мошенники не смогли взломать телефон, почту или украсть персональные данные.

Сеть школ «IT-куб» появилась по частной инициативе. Помимо российского «Яндекса» и корейского «Самсунг» она сотрудничает Microsoft, VIVE, 1С и другими крупными корпорациями. В 2019 году у этого центра дополнительного образования открылся 21 филиал в различных регионах, а к 2024 году организация планирует расшириться до 340 площадок.

Такое развитие возможно, в том числе и благодаря поддержке и заинтересованности властей. Осенью, на открытии «IT-куба» по улице Архангельская, 25 заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Юрий Минаев заявил, что в регионе есть спрос на высококвалифицированные кадры.

– Меня часто просят: сделайте так, чтобы дети развивались в техническом направлении. Теперь у нас появилось еще одно учреждение, в котором это можно реализовать, – отметил Юрий Минаев.

В 2020 году возможностей станет еще больше, на базе Краевого центра образования откроется второй в Хабаровске «IT-куб». Для его открытия направлено 50 миллионов рублей, в том числе, 12 миллионов из федерального бюджета.

На новой площадке 12 педагогов смогут обучать еще 400 детей программировать на языке Python и разрабатывать мобильные приложения на базе Android. В программу обучения также войдет разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, основы программирования на Java и базовые навыки программирования на С-подобных языках.

Также в «IT-кубе» на базе Краевого центра образования планируется проведение масштабных мероприятий, призванных вовлечь подрастающее поколение в изучение программирования и робототехники. Конкурсы и фестивали, посвященные технологиям, разово смогут посетить до полутора тысяч школьников.

На новой площадке дети также смогут обучаться бесплатно по сертификату дополнительного образования. Это позволит ускорить реализацию одной из главных задач, поставленных президентом – воспитание поколения, подготовленного к жизни в цифровой эпохе.

Напомним, в январским Послании Владимир Путин отвел особое место цифровой трансформации современной школы, поручив в 2021 году обеспечить учебные заведения высокоскоростным интернетом, “что позволит в полном объёме приступить к цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребёнка”.