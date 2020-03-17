Социальные проекты хабаровских НКО выиграли более 9 млн рублей

В Хабаровском крае действует ряд некоммерческих организаций, работающих в направлении социальной поддержки граждан. Год за годом они помогают тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, тем, кто в той или иной степени нуждается в защите. Успех реализации большинства проектов порой упирается в отсутствие финансовых средств – не секрет, что помощь нужна и тем, кто помогает другим. Сегодня важнейшие социальные проекты получили возможность быть воплощенными в жизнь благодаря Фонду президентских грантов. Стоит отметить, что президент России Владимир Путин в своем январском послании отмечал, что поддержка «семьи, её ценностей – это всегда обращение к будущему, к поколениям, которым предстоит жить в эпоху колоссальных технологических и общественных изменений, определять судьбу России в XXI веке».

Сразу два проекта хабаровских организаций в первом направлении стали победителями конкурса Фонда президентских грантов. Один из них – «Маяк надежды» проект Хабаровской краевой общественной организацией помощи детям, инвалидам, многодетным семьям и другим нуждающимся. Проект поможет адаптировать детей-инвалидов к полноценному, активному образу жизни, поможет чувствовать себя нужными. Проект рассчитан на оказание помощи более 400 детей.

- Благодаря гранту в почти 2,5 млн рублей мы сможем сформировать команду специалистов – дефектологов, психологов и даже волонтеров, для которых мы организуем специальные обучающие курсы. И, конечно, нам удастся расширить географию оказания помощи в адаптации детей с ОВЗ в обществе, - рассказала председатель ХКОО «Маяк Надежды» Ирина Шеломенцева.

В том же грантовом направлении победителем стал проект НКО «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь» - «Мы сможем жить сами». Авторы проекта разработали инновационную программу по обучению молодых людей с ментальной инвалидностью навыкам самостоятельного проживания.

- Самый болезненный вопрос для родителей, воспитывающих таких деток – что будет с детьми, когда нас не станет. Пока ребенок проживает в семье, его окружают заботой, родители организовывают его досуг, он ходит в школу. Но после того, как ребенок с ментальной инвалидностью вырастает, для него не находится площадок для трудоустройства. Родители идут на работу – он остается дома. И все, что наработано за детство, может быть утрачено. Но самое страшное – это участь таких ребят после ухода родителей из жизни. Их ждет лишь койка в психиатрической больнице, где у них не будет ничего своего, даже тумбочки. Наша задача – научить детей быть самостоятельными, чтобы после того, как не станет родителей, они смогли бы поддерживать привычный образ жизни. Теперь это стало возможным благодаря полученному гранту, - поделилась директор АНО «ХИО «Реальная помощь» Наталья Евтеева.

Сумма гранта – 3 млн рублей. На них в Хабаровске создадут учебно-тренировочную квартиру, в которой молодые люди с ментальной инвалидностью будут обучаться бытовым навыкам. Первыми участниками проекта станут 10 человек. После того, авторы проекта как получат первые результаты, они начнут тиражировать опыт в другие города Хабаровского края.

Проект «Мама рядом» стал победителем в грантовом направлении «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Разработала проект Хабаровская краевая общественная организация замещающих семей «Чужих детей не бывает».

- На протяжении 6 лет существует наша служба поддержки семьям с детьми и беременным женщинам в трудных ситуациях. Это и материальная, и психологическая, и юридическая помощь, предоставление места проживания в кризисном центре. Мы делаем все, чтобы родители не разлучались с детьми. Собственно, наш проект и направлен на работу с семьями, находящимися в непосредственном таком риске, а также с родителями, которые временно разместили детей в учреждениях для сирот, - рассказала автор проекта, председатель организации Ольга Лим.

Ольга Лим

Проект получил 3,6 млн рублей, их затратят на оплату труда специалистов, аренду помещения, организацию обучающих мероприятий для родителей.

- Мы ведем работу с одинокими мамами, которые сами не имеют поддержки семейного и социального окружения. 50-70% мам, с которыми мы работаем – выпускницы детских домов. Для них необходимо проводить так называемые «родительские школы». Их собственный сиротский опыт – дополнительный фактор риска, - добавила Ольга Лим.

Отметим, что Фонд президентских грантов начал свою работу 3 апреля 2017 года. За это время было проведено семь конкурсов. Всего на них было подано 62,6 тысяч заявок от 24 тысяч НКО. По результатам конкурсов суммарно поддержку получили 12,6 тысяч проектов на общую сумму свыше 26 млрд руб.