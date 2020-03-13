Илдус Ярулин: Практику раздачи русских земель пора прекратить раз и навсегда

Предложения о запрете раздачи российских земель тем более по давно устаревшим договорам и о внесении поправок в Конституцию о незыблемости границ РФ всецело поддержал известный на Дальнем Востоке доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

По его мнению, в последнее время все громче и смелее звучат претензии к незыблемости российских границ. Например, бывшие соотечественники из Прибалтики требуют вернуть им часть Псковской области, а Германия и Польша, не сговариваясь, пилят давно уже наш Калининград.

- То, что сказал Машков — очень хорошая, трезвая мысль. Особенно в нынешней политической ситуации. Пользуясь сумятицей в мире, когда прежние договоренности пересматриваются, возникают требования, чтобы Россия отдала часть своей территории. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Это достаточно хорошее предложение, которое поддержали президент и комиссия по внесению поправок: что в тексте Конституции будет утверждена незыблемость наших границ, и никто не имеет права претендовать на те территории, которые сейчас находятся в юрисдикции Российской Федерации, - считает политолог.

Напомним, на встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, народный артист РФ Владимир Машков внес предложение, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России.

Илдус Ярулин напомнил о прецеденте, когда в начале 2000-х годов «ушли» в Китай несколько российских островов в акватории Амура. Такую практику раздачи отечественных земель на основании давно устаревших договоров из прошлого пора прекратить раз и навсегда. По мнению политолога, эта поправка в Конституцию коррелирует с другой, где предлагается примат российской юрисдикции над международными договоренностями. То есть, наши законы выше, чем международные. Если обе нормы появятся в главном документе страны, в юридическом пространстве это пресечет любые попытки претендовать на российские территории.

- Если мы не закрепим незыблемость наших границ, в будущем это чревато самыми серьезными последствиями. Ни пяди своей земли никому не отдадим! - это надо заявить раз и навсегда, - уверен Илдус Ярулин.

Напомним, о необходимости внесения изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин заявил в ежегодном обращении к Федеральному собранию. 20 января 2020 года проект законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" был внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Поправки затронут социальные гарантии, усилят роль парламента и губернаторов, закрепят статус Госсовета и изменят условия выбора кандидата на должность президента.