2020-03-16T05:50:38+03:00
Общество

Спасатели в Хабаровске готовятся к весенним паводкам

Возможно, их помощь понадобится уже в конце марта - начале апреля
Александр ШТААЛЬ
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Спасатели в Хабаровске готовятся к весенним паводкамСпасатели в Хабаровске готовятся к весенним паводкамФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Спасатели на Дальнем Востоке готовятся к весенним паводкам. Они проверят готовность плавсредств и специального оборудования. Смотр и первого, и второго прошел накануне в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде (ДВРПСО) МЧС России.

- В целом сил и средств достаточно для реагирования на риски во всех регионах ДФО, - говорит Владимир Кадыков, врио начальника ДВРПСО МЧС России. - Обращаюсь к жителям как Хабаровского края, так и всего Дальнего Востока. Сейчас тает лед и снег, поэтому, пожалуйста, внимательно относитесь к мероприятиям, проводимым вблизи водоемов, и на водоемах, которые еще покрыты льдом. Родителей убедительно прошу следить за детьми, чтобы они не вышли на лед.

Во время смотра проверили состояние и укомплектованность плавательных средств, наличие необходимых документов и снаряжения. Готовность к экстренному выезду на чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением, продемонстрировали все пять поисково-спасательных и специальных подразделений, а также пиротехническое подразделение отряда, помощь которых может понадобиться в ликвидации ледовых заторов.

Отметим, что, возможно, уже в конце марта - начале апреля спасателям предстоит убыть из Хабаровска для обеспечения контроля за прохождением паводковых вод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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