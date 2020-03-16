Жительница Биробиджана выступила против изменения Конституции

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

Сегодня на биробиджанском Арбате (пешеходном участке улицы Шолом-Алейхема) появилась жительница областного центра Наталья Русакова. Она известна участием в акциях протеста, цель которых - улучшение жизни в многострадальной России.

Общественная активистка развернула самодельный плакат, посвященный готовящемуся изменению главного закона страны - Конституции РФ. Плакат красного цвета содержал надпись «Жители Биробиджана против внесения поправок. Ультиматум о недопустимости внесения изменений в Конституцию РФ 1993 года».

- Я хочу привлечь внимание биробиджанцев к происходящему. Как гражданин Российской Федерации я выступаю против внесения поправок в Конституцию, так как они не несут ничего важного для народа. Все это давно прописано в аналогичном документе 1993 года. Кстати, тогда голосовало не все население страны, а только 30 процентов россиян, - сообщила Наталья Русакова.

По словам Натальи, цель одиночного пикета - предупредить земляков о том, что их ждетФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

По ее словам, внесение изменений в Конституцию может привести к диктатуре. Но многие граждане не догадываются о том, что их ждет.

- Сторонники корректировки главного документа страны прикрываются заботой о народе - объявлением о дорогих подачках бедным и нищим. Но эти социальные гарантии содержатся в федеральных законах - зачем их дублировать? Это - лукавство, - пояснила общественная активистка.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

Как сообщила Наталья Русакова, неравнодушные россияне, в том числе жители ЕАО, поддержали ультиматум о недопустимости внесения изменений в Конституцию, принятый делегатами Всероссийского Чрезвычайного Съезда народных представителей, который состоялся в феврале этого года. В ультиматуме, чей полный текст можно найти в интернете, высказано недоверие президенту Путину, премьер-министру Мишустину, депутатам Государственной думы РФ.

Многие прохожие подходили к пикетчице, вступали в беседу, брали тематические информационные материалы.Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Многие прохожие подходили к пикетчице, вступали в беседу, брали тематические информационные материалы. Кто-то высказывался по поводу ситуации в стране.

- В России обязательно должна быть сменяемость власти, иначе мы превратимся в какую-то банановую республику. Не для того наши предки проливали кровь на Гражданской войне, очищали Дальний Восток от белогвардейцев и интервентов, чтобы мы снова вернулись к царизму. Я буду голосовать против внесения поправок в Конституцию, - поделился своим мнением биробиджанец Сергей.