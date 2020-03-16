2020-03-18T05:52:18+03:00
Это - Хабаровск!

Помощь людям как образ жизни

Прямой эфир 18 марта на чистоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Помощь людям как образ жизниПомощь людям как образ жизниФото: Сергей ПЯТКОВ
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Волонтерство для некоторых людей это образ жизни. Волонтерами становятся граждане разных возрастов, разных национальностей и разных увлечении. Но всех их объединяет одно - желание творить добро и помогать людям, участвуя в социально значимых проектах и делая мир вокруг нас лучше. Вот и сейчас, перед днем общероссийского голосования по поправкам Конституции, которое состоится 22 апреля, добровольцы не остаются в стороне. Работа волонтеров начнется за две недели до голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В чем заключается работа волонтёров конституции? Почему они решили принять участие в этом проекте? Об этом и не только поговорили 18 марта в прямом эфире на радо «Комсомольская правда-Хабаровск» с Никитой Яровенко, начальником Краевого волонтерского центра.

Никита Яровенко, начальник Краевого волонтерского центра. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Никита Яровенко, начальник Краевого волонтерского центра.Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 18_03_2020.

Никита Яровенко

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ИСТОЧНИК KP.RU

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