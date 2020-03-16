Кадры решают все!

16 марта завершилась регистрация на конкурс «Лидеры России. Политика» Участвовать в конкурсе могли граждане в возрасте от 21 до 55 лет включительно. Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия - страна возможностей». Цель конкурса, выявления перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности.

Как отметил член Наблюдательного совета Конкурса, главный редактор газеты «Комсомольская правда», генеральный директор АО ИД «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, конкурс «Лидеры России. Политика» нужен уже потому, что в современном динамичном мире политики должны постоянно изучать и осваивать новое. По его мнению, участие государства увеличивает вероятность того, что в политику придут не популисты, а ответственные и разумные профессионалы.

От Хабаровского края заявки на участие подали 29 человек. В студии радио «Комсомольская правда – Хабаровск» участник конкурса «Лидеры России. Политика», директор департамента сопровождения инвестиционных проектов в Агентство инвестиций и развития Хабаровского края, Андрей Сухоруков. В 9:00 поговорили о конкурсе, о других участниках и о перспективах, которые открываются перед вышедшими в финал и победителем.

Андрей Сухоруков, директор департамента сопровождения инвестиционных проектов в Агентство инвестиций и развития Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 17_03_2020.