Судьба «Сатурна»: развалины на месте бывшего кинотеатра в Хабаровске сменили владельца

Кажется, у жителей Первого микрорайона краевой столицы появилась надежда на избавление от стихийной свалки в которую превратились развалины бывшего кинотеатра «Сатурн». Летом прошлого когда «КП»- Хабаровск» уже писала о трагической судьбе этого, разрушенного очага культуры. Обрисуем кратко, как выглядела ситуация почти год назад.

ИСТОРИИ ВОКРУГ «САТУРНА»

Бывший кинотеатр «Сатурн» в свое время был жемчужиной первого организованного по типовому проекту микрорайона Хабаровска. Освоение земель получивших географическое название «Первый микрорайон» - эпоха шестидесятых годов прошлого века, а сам кинотеатр 1970-го года постройки, типовая конструкция для отдыха советских граждан.

В конце девяностых годов прошлого века, «Сатурн», как и многое другое будет принят под руку городского муниципалитета. Поняв, что дохода в своем нынешнем виде кинотеатр не привлечет, администрацией принято решение о продаже бесперспективного и дорогого в обслуживании сооружения. Коммерческую перспективу в бетонной коробке, раскинувшейся на площади в 19000 квадратных метров, увидел хабаровский бизнесмен и руководитель группы компаний «Доверие» Владимир Доценко. Дальнейшая судьба как кинотеатра, так и самого Доценко неоднократно обсуждалась в СМИ. В 2011 году, сидящий на коне предприниматель озвучил намерение о строительстве на территории бывшего культурного учреждения торгово-развлекательного центра. Старое здание разобрали до основания, демонтировали коммуникации, оградили забором. На суд общественности представили новый проект. К сожалению, дальше этого не продвинулись. Ставший фигурантом ряда уголовных дел Доценко спешно покинул родину. Забор, которым была обнесена потенциальная стройплощадка, исчез однажды ночью. Планы так и остались на бумаге.

Здесь регулярно устраивают попойки маргиналы из окрестных бараковФото: Евгения МОЛОТОВА

Так, вместо типового, но все таки культурного сооружения в центре Первого микрорайона образовался болотистый пустырь с остатками бетонных плит, где полюбила собираться совсем не культурная публика. Лица без определенного места жительства и маргиналы из окрестных бараков в кратчайшие сроки превратили развалины в стихийную свалку, пугая мирных обывателей звуками своих оргий, и видом отсыпающихся после попоек пьянчуг. Не обошлось и без криминала. В марте прошлого года, возвращающиеся с занятий школьники обнаружили на пустыре обезглавленный труп мужчины. Возможно, именно после этого владельцы земли решили таки озаботиться продажей своей собственности. Справедливости ради, стоит заметить, что попытки реализации бывшего «Сатурна» предпринимались, по утверждению представителя владельца с 2015 года.

ДЕЛО НА МИЛЛИОН

Объявление о продаже бывшей территории «Сатурна» вместе с землей и проектом нового торгового центра появилось на новостных порталах в начале апреля прошлого года. Цена вопроса за обладание 19000 квадратных метров ценной площади в перспективном районе была запрошена не малая – сто миллионов рублей.

Для прогулок это место небезопасноФото: Евгения МОЛОТОВА

- В апреле, мы вели переговоры с представителем приморского ритейлера – компании «Реми», - рассказал корреспонденту «КП» - Хабаровск» представитель владельца Владимир. – Однако, не сошлись в цене.

Теперь, по утверждению представителя продавца, судьба бывшего «Сатурна» решена окончательно.

- Мы вышли на сделку с одним из крупнейших дальневосточных ритейлеров, - поделился Владимир. – Компания планирует возведение на территории торгового центра с кинотеатром и развлекательным центром.

Стоимость сделки, как и название организации-покупателя составляют коммерческую тайну.

ЗА И ПРОТИВ

Казалось бы, решение судьбы грандиозной свалки, в которую превратилась территория бывшего кинотеатра – безусловное благо для жителей района. А между тем, далеко не все испытывают радость от перспективы возможного соседства с торговым центром.

- Мне и кинотеатр не в радость был, - делится воспоминаниями пенсионерка Мария Васильевна, жительница дома №10 по улице Калараша. – Хотя я тогда моложе была. А сейчас что это будет? Грузовики под окнами разгружать, машины туда-сюда приезжать, шум, газ, пыль… Окно не открыть, белье не повесить. Лучше бы парк разбили или пруд.

Молодое поколение, тоже не в восторге. Хотя и по другим причинам.

- Торговому центру место за городом, - рассуждает Игорь, еще один житель дома №10 по улице Калараша. – Нужна хорошая транспортная доступность, нужны парковки, для которых, элементарно, не достаточно места. Да и дороги наши не предназначены для большого пассажиропотока. Не говоря уже о том, что состояние их оставляет желать лучшего. Яма на яме – зимой лед, летом лужи. Да и, объективно, вся инфраструктура здесь уже сформирована. Все магазины, как сетевые, так и шаговой доступности у нас есть. Что с ними будет, если придет гигант? Либо закроются и люди потеряют работу, либо будут работать в убыток.

Что же, людей действительно можно понять, не каждому захочется видеть под окнами огни неоновых ламп и слушать грохот подъезжающих на разгрузку большегрузов. Однако, какое бы решение не принял новый владелец, повлиять на него жители вряд ли смогут. Частная собственность в нашей стране неприкосновенна.