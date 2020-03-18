Чистая вода придет в дома селян Хабаровского края в 2020 году в рамках нацпроекта «Экология»

Национальный проект «Экология» включает в себя национальные цели и стратегические задачи экологического развития России до 2024 года. Проект предполагает 10 программ – одна из них «Чистая вода». И для многих сел и микрорайонов Хабаровского края она особенно актуальна. Федеральное финансирование необходимо небогатым поселениям для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию оборудования, которое позволит чистой питьевой воде течь по трубам многоквартирных домой и поступать в колонки частного сектора без вредных примесей и перебоев.

Особенно в этом отношении не повезло жителям села Многовершинное в Николаевском районе. По многолетней истории приключений селян с местной питьевой водой уже можно снимать сериал, а то и производственный триллер. Так, около шести лет назад на краевые деньги в Многовершинном построили новый водозабор, выше по течению. Но после освоения золотоносного месторождения, находящегося неподалеку, при повторных исследованиях оказался радон, не предусмотренный природой и медициной для попадания внутрь здорового человека вместе с жидкостью.

- В самом Николаевске-на-Амуре, считаю, самая чистая вода в Хабаровском крае, которая поступает из подземного источника. А рядом, в Многовершинном, подземных вод нет, - рассказал глава Николаевского района Анатолий Леонов. - Раньше воду брали из соседних горных речек. Но, возможно, из-за деятельности золотодобытчиков по соседству речки оказались загрязнены. Пришлось строить очистные сооружения.

К слову, в январском Послании Федеральному Собрания президент РФ Владимир Путин отметил, что «бизнес, компании, особенно крупные, обязаны помнить о своей социальной и экологической ответственности».

Теперь же территория, на которой появились новые дорогостоящие сооружения, оказалась в ведении лесного фонда. Открыть кран и напоить село местная администрация не вправе. Сначала надо провести дорогостоящие экспертизы, переписать проект и построить требуемые законом ограждения.

- Водозабор будет пропускать до 650 кубометров воды в сутки. Сейчас объявлен конкурс на подрядную организацию, которая проведет все необходимые работы до конца года. Ждем федеральное финансирование в рамках нацпроекта – около 26 млн рублей, - рассказал Анатолий Леонов.

Достаточно долго терпят водное голодание и жители села Гаровка-1 недалеко от Хабаровска.

Водозабор в селе есть, но он слишком стар для того, чтобы снабжать гаровчан. В местной администрации говорят, остался в наследство от военных городков, и теперь как водоисточник для посёлка, в котором находится, не рассматривается. Питьевую воду людям привозят в цистернах, по часам. Чтобы решить вопрос, районная администрация включилась в программу «Чистая вода» и обещает уже в этом году построить современное сооружение.

- В Хабаровском районе в 2020 году по национальному проекту «Экология» будет построен объект капитального строительства — водовод «Гаровский водозабор» в селе Гаровка-1. Водовод включает свыше 2.5 км водопроводной сети, будет подключено шесть многоквартирных домов и установлено две водоразборных колонки для жителей частного сектора, - рассказал заместитель главы администрации Хабаровского муниципального района Марк Хакимов. - Выполнять работы будет ООО «Новые строительные технологии». Стоимость их 39,71 млн рублей.

Как сообщили в министерстве ЖКХ края, в 2020 году должно стартовать проектирование еще нескольких подобных объектов. Обеспечат чистой водой микрорайон «Дружба» в Комсомольске-на-Амуре. Планируется также начать проектировать станции водоподготовки в селах Осиновая речка и Благодатное в Хабаровском районе. На это в краевом бюджете предусмотрено 60,4 млн рублей.

Напомним, в январском Послании Владимир Путин поставил руководству страны и регионов задачи по обеспечению высоких стандартов жизни и равных возможностей для каждого человека на всей территории страны.

«Нам нужно быстрее, не откладывая решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна. Их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах, реализация которых требует нового качества государственного управления, работы Правительства, всех уровней власти, прямого диалога с гражданами», - подчеркнул президент Путин.