Награда нашла героев: «КП» - Хабаровск» награждает победителей фотоконкурса «Защитники отечества – взгляд со стороны»

Фотоконкурс «КП» - Хабаровск» и Росгвардии, посвященный Дню Защитника отечества завершился еще в конце февраля. Однако, наши победители, люди занятые. И только накануне, один из победителей – полковник Александр Федоров, прибыл в редакцию «Комсомолки» за заслуженной наградой.

В ходе напряженной борьбы победу одержал начальник отделения организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности, комплексной защиты объектов ОВО по г. Петропавловску-Камчатскому - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому краю» майор полиции Денис Топейцын. Обладатель главного зрительского приза в свободное от службы время предпочитает активный отдых - горные лыжи, серфинг, треккинг и горный велосипед.

Второе место завоевал полицейский (водитель) группы задержания батальона полиции отдела вневедомственной охраны по г. Улан-Удэ, сержант полиции Евгений Филонов. Его увлечение - силовой спорт. В 2019 году стал победителем в открытом турнире по армрестлингу BAIKAL ARM, в турнире Сибирского и Дальневосточного федерального округов в своей весовой категории. Кандидат в мастера спорта.

Почетное третье место компетентное жюри присудило хабаровчанину. Начальник центра лицензионно-разрешительной работы - заместитель начальника Управления Росгвардии по Хабаровскому краю полковник Александр Фёдоров руководит большим коллективом сотрудников Росгвардии, которые обеспечивают контроль за оборотом оружия во всем Хабаровском крае. Его служебный и жизненный опыт, профессиональные умения и навыки позволяют успешно решать возложенные на подразделения лицензионно-разрешительной работы задачи. В редкие дни отдыха Александр не сидит дома, а сразу же спешит на охоту вместе с любимой собакой - немецким курцхааром по кличке Гетера. Четверть века назад, первый раз взяв в руки охотничье ружье, он навсегда остался верен этому по-настоящему мужскому увлечению.

Все победители получили призы и памятные подарки от партнеров конкурса: армейского магазина «Звезда», компании «Алтан-шина» и компании «World Class».