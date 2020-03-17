2020-03-17T04:34:35+03:00
Общество

Из «загоревшегося» кинотеатра в Биробиджане эвакуировали посетителей

По легенде, один из залов «Родины» вспыхнул, и пожарные поспешили на помощь застрявшим кинозрителям
Виктор ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Биробиджанский кинотеатр «Родина» проверили на пожарную безопасностьБиробиджанский кинотеатр «Родина» проверили на пожарную безопасностьФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
Изменить размер текста:

ВСЕМ НА ВЫХОД - КИНА НЕ БУДЕТ

Сегодня биробиджанский кинотеатр «Родина» проверили на пожарную безопасность. В девять часов утра сотрудники киноцентра "увидели дым" в одном из залов, вызвали пожарных и эвакуировались из небезопасного объекта.

Минут через пять к зданию «Родины» прибыло несколько пожарных расчетов. Специалисты достали необходимый инвентарь (в том числе противогазы) и сквозь главную входную дверь кинотеатра, ширина которой оставляет желать лучшего, протиснулись внутрь помещения. Еще одно звено пожарной защиты с помощью автолестниц «штурмовало» объект со стороны автостоянки.

По условиям учения в здание было сильное задымление Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

По условиям учения в здание было сильное задымлениеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Попав в кинозал, специалисты обнаружили несколько задыхавшихся от дыма зрителей. Их эвакуировали из опасной зоны на улицу, где были развернуты оперативный штаб и мобильный пункт оказания экстренной помощи. Затем ликвидация возгорания продолжилась - никто не пострадал.

ВСЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИЛИ

Как сообщил начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по ЕАО Евгений Михайлов, в пожарно-тактических учениях участвовали семь единиц техники и 30 единиц личного состава.

- Эвакуация пострадавших проводилась с помощью звеньев газодымовой защиты. В ходе учения были отработаны действия персонала объекта, подразделений пожарной охраны, диспетчерской службы. Учения оцениваются на хорошо, - сообщил Евгений Михайлов.

Нашлось дело и для спецтехники Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Нашлось дело и для спецтехникиФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Отвечая на вопрос корреспондента «КП» - Хабаровск», он отметил, что в здание кинотеатра пожарным попасть было нелегко из-за полученных дополнительных вводных. Несмотря на трудности, поставленные оперативным штабом задачи были успешно выполнены.

За действиями пожарных с интересом наблюдали сотрудники кинотеатра, которым около получаса пришлось простоять на улице. Они с пониманием реагировали на происходящее и вспоминали реальные тревожные факты.

- Однажды в туалете «Родины» закурили подростки - я их выгнала оттуда. Несколько лет назад сгорела дверь в этом помещении. А вообще в нашем кинотеатре три не заблокированных выхода и большие окна. Если что случится - успеют выскочить все, - рассказала сотрудница кинотеатра.

Пожарные учения в биробиджанском кинотеатре.Виктор ЧЕРНЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Хабаровский край первым в стране приготовился к товарам «Дальневосточный знак качества»
Пожароопасный сезон начался у соседей Хабаровского края и ЕАО
Родители в Хабаровске ответили за опасные игры детей на железной дороге
Водитель и пассажир пострадали в аварии в Хабаровске
Комсомольчанин оплатил штраф, испугавшись лишения свободы
В начальных классах биробиджанской гимназии ввели карантин
«Больничного» грабителя осудили в Хабаровске
Грипп и ОРВИ в Хабаровском крае: 16 марта на карантине 33 учебных заведения
Погода сегодня: в Хабаровске 17 марта 2020 года без осадков
Хабаровские пловцы завоевали шесть медалей Кубка России
Новую газозаправочную автостанцию в Хабаровске запустят летом
В Хабаровском крае средний размер ипотечного кредита на 12% выше, чем в целом по России
Комсомольчанам вручили медали в честь 75-летия Победы
Еврейская автономия получит один миллиард рублей
Общественные наблюдатели проверили готовность пунктов сдачи ЕГЭ в Хабаровском крае
В Хабаровске временно отключат телевидение
В Хабаровском крае аграрии вовсю готовятся к посевной
Погода в Хабаровском крае обещает весеннее тепло и немного осадков
Жителей Хабаровского края призывают сплотиться против торговли наркотиками