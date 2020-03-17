Из «загоревшегося» кинотеатра в Биробиджане эвакуировали посетителей

ВСЕМ НА ВЫХОД - КИНА НЕ БУДЕТ

Сегодня биробиджанский кинотеатр «Родина» проверили на пожарную безопасность. В девять часов утра сотрудники киноцентра "увидели дым" в одном из залов, вызвали пожарных и эвакуировались из небезопасного объекта.

Минут через пять к зданию «Родины» прибыло несколько пожарных расчетов. Специалисты достали необходимый инвентарь (в том числе противогазы) и сквозь главную входную дверь кинотеатра, ширина которой оставляет желать лучшего, протиснулись внутрь помещения. Еще одно звено пожарной защиты с помощью автолестниц «штурмовало» объект со стороны автостоянки.

По условиям учения в здание было сильное задымлениеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Попав в кинозал, специалисты обнаружили несколько задыхавшихся от дыма зрителей. Их эвакуировали из опасной зоны на улицу, где были развернуты оперативный штаб и мобильный пункт оказания экстренной помощи. Затем ликвидация возгорания продолжилась - никто не пострадал.

ВСЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИЛИ

Как сообщил начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по ЕАО Евгений Михайлов, в пожарно-тактических учениях участвовали семь единиц техники и 30 единиц личного состава.

- Эвакуация пострадавших проводилась с помощью звеньев газодымовой защиты. В ходе учения были отработаны действия персонала объекта, подразделений пожарной охраны, диспетчерской службы. Учения оцениваются на хорошо, - сообщил Евгений Михайлов.

Нашлось дело и для спецтехникиФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Отвечая на вопрос корреспондента «КП» - Хабаровск», он отметил, что в здание кинотеатра пожарным попасть было нелегко из-за полученных дополнительных вводных. Несмотря на трудности, поставленные оперативным штабом задачи были успешно выполнены.

За действиями пожарных с интересом наблюдали сотрудники кинотеатра, которым около получаса пришлось простоять на улице. Они с пониманием реагировали на происходящее и вспоминали реальные тревожные факты.

- Однажды в туалете «Родины» закурили подростки - я их выгнала оттуда. Несколько лет назад сгорела дверь в этом помещении. А вообще в нашем кинотеатре три не заблокированных выхода и большие окна. Если что случится - успеют выскочить все, - рассказала сотрудница кинотеатра.