2020-03-18T06:34:48+03:00
Это - Хабаровск!

Спички детям не игрушка!

Прямой эфир 18 марта на чистоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Спички детям не игрушка!Спички детям не игрушка!Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Наступил весенне-летний период, который каждый житель нашего региона ждал с нетерпением. Этот сезон предполагает большое количество разнообразных активностей. Это отдых на природе большой компанией, открытие дачного сезона, кемпинг и многие другие. С наступлением теплых дней возрастает вероятность возникновения пожаров. Ведь в теплую сухую погоду, возгорание может возникнуть от самого незначительного источника огня. Недаром основная причина пожаров в данный период – это человеческий фактор - окурки, спички, сжигание мусора, палы сухой травы и другое.

Как минимизировать риски и предотвратить чрезвычайные ситуации, вызванные неосторожным обращением с огнем? Об этом в прямом эфире на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» поговорили с Владимиром Геннадьевичем Решетовым, заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Владимир Геннадьевич Решетов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир Геннадьевич Решетов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 18_03_2020.

Владимир Решетов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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