В Хабаровске спасатели начали подготовку к паводко- и пожароопасному сезонам

Традиционно в марте жизнь на полигоне Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда кипит - скоро вскроются реки, начнет крошиться лед в морских заливах, дачники отправятся на свои участки, а значит, работы у спасателей прибавится. Сотрудники парашютно-десантной службы должны быть готовы ко всему - снимать рыбаков с отколовшихся льдин, взрывать ледяные заторы, искать и вытаскивать охотников и туристов из тайги и тушить лесные пожары. А значит самое время для весенних учений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/767068" frameborder="0"></iframe> Сборы по парашютно-десантной подготовке спасателей.ДВРПСО МЧС России

Небо над замерзшим озером под Хабаровском все в куполах парашютов - десантников сбрасывают с вертолетов Ми-8 с высоты от километра до трех. Все идет в довольно жестком графике - группа садится в винтокрылую машину, подъем на заданную высоту, открывается дверь, и десантники уходят вниз. Вертолет садится и загружает в металлическое нутро следующую партию.

В Хабаровске спасатели начали подготовку к паводко- и пожароопасному сезонамФото: ДВРПСО МЧС России

Внизу проверяющие и руководители учений внимательно смотрят в небо, они ставят оценки, смотрят, кто какие ошибки допустил, наблюдают за укладкой парашютов. Впрочем, этого здесь почти не бывает - у всех десантников несколько сотен, а то и тысяч часов, проведенных в воздухе. Новичков здесь нет. Каждый может точно приземлиться на пятачок размером пять на пять метров, на крышу здания, на воду - никогда не знаешь, откуда придется вытаскивать людей.

В Хабаровске спасатели начали подготовку к паводко- и пожароопасному сезонамФото: ДВРПСО МЧС России

Другая «партия» спасателей занимается отработкой беспарашютного десантирования с вертолета. Огромная машина зависает в нескольких десятках метров над землей, лопасти режут холодный воздух. Из двери показывается десантник, повисает на тросе и осторожно начинает спуск. Внизу страхуют коллеги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/767069" frameborder="0"></iframe> Десантирование спасателей на башню.ДВРПСО МЧС России

- Ежегодные плановые сборы проводятся для подготовки начинающих, повышения квалификации опытных спасателей и получения допусков для руководящих, кто занимается организацией и проведением спусков и парашютных прыжков, - рассказал Анатолий Федорченко, спасатель первого класса ДВРПСО МЧС России, который десятки раз участвовал в спасательных и поисковых операциях. - Сборы проводятся каждое полугодие, чтобы спасатели не теряли навыки и профессиональную форму, были в готовности десантировать группу на ограниченную площадку или здание, в лесной массив, где сложно вертолет посадить. Допустим, на корабль в море десантировать медперсонал или эвакуировать пострадавшего с палубы в вертолет. Спасатели могут неподготовленного человека доставить и десантировать в любую точку. Нужно, чтобы спасатель имел допуски для этой работы, физически и психологически был к ней готов - для этого и проводятся сборы. Каждый старается выполнить все на высшем уровне.

В Хабаровске спасатели начали подготовку к паводко- и пожароопасному сезонамФото: ДВРПСО МЧС России

Главное, что сейчас заботит спасателей - начало пожароопасного сезона, как только дачники отправятся на участки, собиратели в тайгу - жди беды. Лесные пожары, начинающиеся весной, - бич нашего региона. И тут надо уметь и огонь потушить, и пострадавших вывезти в больницу. Им же придется контролировать паводок.

В Хабаровске спасатели начали подготовку к паводко- и пожароопасному сезонамФото: ДВРПСО МЧС России

- Универсальные навыки особенно необходимы в труднодоступных и удаленных от цивилизации районах, куда оперативно воздушными судами можно доставить нужных специалистов - водолазов, кинологов, медиков, - отмечает Борис Исаев, руководитель парашютно-десантного подразделения ДВРПСО МЧС России. - Исходя из основных задач десантной подготовки, прыжки с парашютом осуществляются с высоты от тысячи до трех тысяч метров, беспарашютное десантирование из вертолета на снег, в лес, ограниченную площадку (крышу башни) - с 10-30 метров.

В Хабаровске спасатели начали подготовку к паводко- и пожароопасному сезонамФото: ДВРПСО МЧС России

Сборы будут идти до конца недели. Всего в них принимают участие более 120 человек - спасателей и инструкторов.