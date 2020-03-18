2020-03-19T05:56:56+03:00
Это - Хабаровск!

«Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда – Хабаровск»

Прямой эфир 19 марта на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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«Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда – Хабаровск»«Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда – Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Екатерина Белякова, участница проекта «Голос 8» на Первом, талантливая хабаровская певица и педагог вокала. 19 марта, в традиционный «Музыкальный четверг» она исполнила в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск» две новые авторские песни и несколько хитов, уже проверенных временем.

Екатерина Белякова, участница проекта «Голос 8» на Первом, талантливая хабаровская певица и педагог вокала Фото: Сергей ПЯТКОВ

Екатерина Белякова, участница проекта «Голос 8» на Первом, талантливая хабаровская певица и педагог вокалаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 19_03_2020.

Екатерина Белякова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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