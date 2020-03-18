«Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда – Хабаровск»

Екатерина Белякова, участница проекта «Голос 8» на Первом, талантливая хабаровская певица и педагог вокала. 19 марта, в традиционный «Музыкальный четверг» она исполнила в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск» две новые авторские песни и несколько хитов, уже проверенных временем.

Екатерина Белякова, участница проекта «Голос 8» на Первом, талантливая хабаровская певица и педагог вокалаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 19_03_2020.