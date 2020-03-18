«Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда – Хабаровск»
Прямой эфир 19 марта на 88,3 FM
«Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда – Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Екатерина Белякова, участница проекта «Голос 8» на Первом, талантливая хабаровская певица и педагог вокала. 19 марта, в традиционный «Музыкальный четверг» она исполнила в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск» две новые авторские песни и несколько хитов, уже проверенных временем.
Екатерина Белякова, участница проекта «Голос 8» на Первом, талантливая хабаровская певица и педагог вокалаФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск 19_03_2020.
Екатерина Белякова
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ИСТОЧНИК KP.RU