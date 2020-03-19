Новый детсад в Мирном заполнят ребята из Солнечного города и Европейского квартала

Новый детсад на 110 мест появится в нескольких километрах от Хабаровска возле села Мирное. На его строительство выделено более 172 миллионов рублей. Финансирование будет осуществляться из федерального и краевого бюджетов по национальному проекту «Образование». Открыть детсад планируют в 2021 году. Его заполнят ребята из Солнечного города и Европейского квартала.

Садик там просто необходим, так как уже много лет в районе возле Мирного продолжается активная жилищная застройка. Коттеджи и малоэтажные дома заселяют в основном семьи с детьми. Всем им необходимо дошкольное образование. Конечно, в Мирном есть свой детский сад, и, по словам главы Мирненского сельского поселения Аллы Куприенко, сейчас хватает мест для «своих», а вот их соседям из новых кварталов через поле от села устроиться в группу невозможно - не хватает мест. Между тем новоселы прибывают быстрее, чем из сельского садика выпускается очередная группа.

- Необходимость в новом детсаде, действительно, острая, - рассказала Алла Куприенко. - Квартал Европейский, коттеджный поселок Солнечная поляна, квартал Солнечный город, улица Светлая сейчас активно застраиваются. Они находятся в нескольких километрах от Мирного, а новый сад будет рядом с кварталом Европейский. На этой территории уже зарегистрировано около тысячи человек, но темпы стройки говорят о том, что скоро их станет гораздо больше. Конечно же, во многих этих семьях есть дети.

Проект по строительству детского сада, разработанный хабаровским ООО «Бизнесстройальянс», планируется реализовать в ближайшие два года. Возле новых кварталов вырастет двухэтажное здание на 110 мест, которое вместит шесть групповых ячеек. Все помещения дошкольного учреждения сгруппированы в независимые блоки: групповой, медицинский, пищевой, административно-бытовой, инженерно-технический, для занятий физкультурой и музыкой, зал для различных кружков.

Важная часть происходящего - создание дополнительных рабочих мест. Единовременно в учреждении планируется смена в 36 человек. Одновременно появляется возможность выйти на работу для молодых родителей. Стоимость контракта составляет чуть более 172 миллионов рублей. Финансирование осуществляется из федерального и краевого бюджетов по национальному проекту «Образование». Завершить строительство рассчитывают в 2021 году.

Напомним, в послании Федеральному собранию в январе 2020 года Владимир Путин перечислил ряд упущений, тормозящих обеспечение всех российских малышей полноценным дошкольным развитием и освобождение родителей из «домашнего плена» для выхода на работу.

- Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 2018-2019 годы вместо девяноста тысяч таких мест создано 78 тысяч. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи мест. На остальные до сих пор просто не получена образовательная лицензия. Значит, такие ясли не готовы принять детей, - отметил президент. - К 2021 году нужно создать 177,3 тысячи новых мест в отечественных детсадах. Я вас прошу сделать все, хотя это уже очень сложно, но нужно наверстать этот пробел.