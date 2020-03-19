2020-03-19T05:15:24+03:00
Общество

Хабаровчане решают судьбу питомника имени Лукашова

Идея с организацией на его территории ветки детской железной дороги получила резкую критику на общественных слушаниях
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровчане решают судьбу питомника имени ЛукашоваХабаровчане решают судьбу питомника имени ЛукашоваФото: Евгения МОЛОТОВА
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Судьбу питомника имени Лукашова обсуждали 18 марта в актовом зале администрации Железнодорожного района заинтересованные стороны и просто неравнодушные хабаровчане. Дебаты вышли жаркими, а перспективы так и остались туманными. Но, обо всем по порядку.

Идея реорганизации питомника имени Лукашова впервые всплыла еще летом 2018 года. Тогда в краевом министерстве природных ресурсов озаботились тем, чтобы сделать из стареющей природоохранной территории, место, где хабаровчане и гости города могли бы проводить свой досуг. Как принято в таких случаях, объявили конкурс на лучший проект. Идей была масса, а с конкретными предложениями оказалось туго.

- От участников ждали предложений и в виде концепции развития территории памятника природы, и в виде готового бизнес-проекта, - отметили в краевом минприроды. – Однако на конкурс представили всего два проекта. В качестве бизнес-проекта хабаровчане, видимо, питомник рассматривать не хотят.

И не мудрено. Памятник природы находится в неликвидном состоянии уже не первый год. А значит, любые работы по реконструкции встанут в копеечку. Разумеется, бюджет минприроды на такие траты не рассчитан. Наиболее реальное предложение внесло АО «РЖД», предложив пустить через питомник ветку детской железной дороги. Именно это предложение и обсуждали на общественных слушаниях.

«СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО»

- Существующая детская железная дорога упирается в жилые кварталы, она проходит мимо автотрассы и краевой больницы, - рассказал собравшимся начальник службы управления персоналом ДВЖД Максим Екименко. – Развиваться дальше ей некуда. Наше предложение предусматривает развитие как парка, так и детской железной дороги в новом, экологичном формате. Мы предлагаем благоустройство питомника имени Лукашова с сохранением существующего там лесного массива. Наша компания обладает достаточными средствами для этого.

Идея не нашла поддержки у слушателей. Аргументы ее противников таковы. Изменение природоохранного статуса питомника – ширма, под которой прячутся коммерческие интересы ряда предпринимателей, собирающихся нажиться на эксплуатации ценной земли в центре города. Отвечая на реплики слово взял Андрей Стрельников, первый заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края.

- Да, мы предлагаем изменить действующий сейчас статус с памятника природы на природный парк, но это не понижение, а наоборот, повышение его природоохранного статуса, - объяснил он. - Природный парк исключает строительство на его территории каких либо объектов, но обязывает вести там эколого-просветительскую деятельность.

По словам Андрея Стрельникова, подобное изменение не помешает ведению в питомнике селекционной работы и существенно снизит финансовую нагрузку. С этой идеей согласился и Анатолий Михайличенко, представитель лаборатории плодоводства ДальНИИ сельского хозяйства.

- Сад давно заброшен. Здесь должна произойти глубокая рекультивация земель. Те деревья, которые сейчас здесь произрастают: слива, яблоня, это все дикая поросль, культурных сортов практически нет. К производству саженцев данные растения практически непригодны, - объяснил он.

«НАМ НЕ НУЖЕН ПАРК ИМЕНИ РЖД»

Возражения озвучил юрист Алексей Жданов.

- Безусловно, питомник имени Лукашова нуждается в реконструкции, - подчеркнул он. – Однако, не силами РЖД. Строительство железной дороги и сопутствующей ей инфраструктуры неминуемо приведет к снижению числа зеленых насаждений. Городу нужен парк. Но это не должен быть парк имени железной дороги.

Парк нужен. Это единственный компромисс, к которому пришли собравшиеся. Общественные слушания продлятся еще месяц. В краевом минпироды готовы рассмотреть все предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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