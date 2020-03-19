Из-за коронавируса закрыли синагогу в Биробиджане

НА БОГА НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Одним из украшений столицы ЕАО является синагога "Бейт-Менахем", расположенная на территории местной еврейской общины "Фрейд". Здесь регулярно проводились службы и другие мероприятия, связанные с укреплением многовековых традиций иудаизма, развитием еврейской культуры в самобытном регионе Дальнего Востока.

Накануне синагогу "Бейт-Менахем" закрыли на карантин из-за угрозы коронавируса. Как сообщил главный раввин Еврейской автономной области Эли Рисс, соответствующее распоряжение по всей стране дал главный раввин России Берл Лазар.

- У наших коллег за границей, которые не закрыли синагоги ранее, появились проблемы со здоровьем - в Европе и Соединенных Штатах Америки. Чтобы не допустить распространение коронавируса (например, синагогу в Нью-Йорке посещают три тысячи человек), была принята такая вынужденная мера. Раньше такого никогда не было, - рассказал Эли Рисс.

По его словам, режим карантина введен на неопределенный срок. Не все прихожане в Биробиджане отнеслись с пониманием к происходящему. Некоторые верующие говорили, что с ними ничего не случится ни при каких обстоятельствах. Но это - заблуждение.

- Еврейские законы гласят, что нельзя пренебрегать своим здоровьем и посещать опасные места. На бога надейся, а сам не плошай, - пояснил Эли Рисс. - Дело в том, что по внешним признакам зачастую нельзя определить зараженного человека, который может представлять опасность для окружающих. Если бы в Италии это поняли, то число заболевших было бы намного меньше.

ПРАЗДНИК В ДОМАШНЕЙ ОБСТАНОВКЕ

Как подчеркнул главный раввин ЕАО, никто из членов общины "Фрейд" в период карантина не останется без поддержки. Планируется онлайн-общение на вечные темы, Эли Рисс будет рассылать по мессенджерам актуальные материалы, отвечать на поступающие вопросы. В частности, многих интересует, как будет отмечаться Песах? Один из центральных праздников еврейского календаря выпал в этом году на 8-16 апреля - неужели из-за коронавируса веселье отменяется?

- Традиционного праздничного седера в общине "Фрейд" не будет - люди будут отмечать Песах дома. Чтобы это было комфортнее, общинников снабдят специальными продуктовыми наборами, в том числе мацой и кошерным вином, - рассказал Эли Рисс. - Есть и другие плюсы. Как шутит моя супруга, впервые за много лет она наконец-то увидит во время Песаха меня дома - вместе с семьей. Я немного приболел, но надеюсь быстро поправиться. Обращаясь ко всем жителям ЕАО, хочу пожелать им крепкого здоровья - берегите себя и своих близких...