2020-03-19T06:17:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса закрыли синагогу в Биробиджане

Как сообщил главный раввин ЕАО Эли Рисс, режим карантина введен на неопределенный срок
Виктор ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Главный раввин ЕАО Эли РиссГлавный раввин ЕАО Эли РиссФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
Изменить размер текста:

НА БОГА НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Одним из украшений столицы ЕАО является синагога "Бейт-Менахем", расположенная на территории местной еврейской общины "Фрейд". Здесь регулярно проводились службы и другие мероприятия, связанные с укреплением многовековых традиций иудаизма, развитием еврейской культуры в самобытном регионе Дальнего Востока.

Накануне синагогу "Бейт-Менахем" закрыли на карантин из-за угрозы коронавируса. Как сообщил главный раввин Еврейской автономной области Эли Рисс, соответствующее распоряжение по всей стране дал главный раввин России Берл Лазар.

- У наших коллег за границей, которые не закрыли синагоги ранее, появились проблемы со здоровьем - в Европе и Соединенных Штатах Америки. Чтобы не допустить распространение коронавируса (например, синагогу в Нью-Йорке посещают три тысячи человек), была принята такая вынужденная мера. Раньше такого никогда не было, - рассказал Эли Рисс.

По его словам, режим карантина введен на неопределенный срок. Не все прихожане в Биробиджане отнеслись с пониманием к происходящему. Некоторые верующие говорили, что с ними ничего не случится ни при каких обстоятельствах. Но это - заблуждение.

- Еврейские законы гласят, что нельзя пренебрегать своим здоровьем и посещать опасные места. На бога надейся, а сам не плошай, - пояснил Эли Рисс. - Дело в том, что по внешним признакам зачастую нельзя определить зараженного человека, который может представлять опасность для окружающих. Если бы в Италии это поняли, то число заболевших было бы намного меньше.

ПРАЗДНИК В ДОМАШНЕЙ ОБСТАНОВКЕ

Как подчеркнул главный раввин ЕАО, никто из членов общины "Фрейд" в период карантина не останется без поддержки. Планируется онлайн-общение на вечные темы, Эли Рисс будет рассылать по мессенджерам актуальные материалы, отвечать на поступающие вопросы. В частности, многих интересует, как будет отмечаться Песах? Один из центральных праздников еврейского календаря выпал в этом году на 8-16 апреля - неужели из-за коронавируса веселье отменяется?

- Традиционного праздничного седера в общине "Фрейд" не будет - люди будут отмечать Песах дома. Чтобы это было комфортнее, общинников снабдят специальными продуктовыми наборами, в том числе мацой и кошерным вином, - рассказал Эли Рисс. - Есть и другие плюсы. Как шутит моя супруга, впервые за много лет она наконец-то увидит во время Песаха меня дома - вместе с семьей. Я немного приболел, но надеюсь быстро поправиться. Обращаясь ко всем жителям ЕАО, хочу пожелать им крепкого здоровья - берегите себя и своих близких...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Режим повышенной готовности в Сибири из-за коронавируса: в Новосибирск вирус попал из Франции, а в Томск — с выставки собак
В Сибири объявили режим повышенной готовности из-за коронавируса — в Томской и Новосибирской областях зарегистрированы первые случаи заражения
Новости 24
Пять улиц частично перекроют в Хабаровске после отопительного сезона
В Индустриальном районе Хабаровска расскажут, как узаконить перепланировку
В Комсомольске-на-Амуре 17 домов остались без холодной воды
Молодые семьи в Хабаровске проконсультируют по жилью 20 марта
Режим «Чрезвычайная ситуация» действует в девяти районах Хабаровского края
Автобусы, троллейбусы и трамваи дезинфицируют в Хабаровске
В правительстве ЕАО ответили на сообщения о дезинфекции воздуха с вертолета
На станции переливания крови в Хабаровске ввели новое правило
В хабаровском ТЮЗе отменили спектакли с 19 по 22 марта
В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО на 18 марта 10 зараженных коронавирусом
Погода сегодня: в Хабаровске 19 марта 2020 года небольшой мокрый снег
Комсомольчанку осудят за посылку с наркотиками из Нидерландов
План тушения лесных пожаров утвердили в Хабаровском крае
Биробиджанка оплатила коммуналку ради поездки за рубеж
Жители Хабаровского края смогут учиться, работать и общаться без ограничений
Старшеклассники в Хабаровском крае презентуют научные разработки
Начальник УМВД России по Хабаровскому краю отправился в исправительную колонию
В Хабаровском музыкальном театре отменили спектакли
Юг и восток Хабаровского края накроет непогода
Автомобиль в аварии отбросило на дорожников в Хабаровске
Речники Хабаровска отправятся на левый берег Амура раньше, чем планировали
В дорожное движение в Хабаровске вмешается искусственный интеллект
Рыбаки помешали ледоколу зайти в бухту в Хабаровском крае
В Хабаровске фестивали, запланированные на апрель, перенесли на осень
«Союз женщин» и митрополит Хабаровский и Приамурский поработают на благо семей