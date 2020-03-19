Мы её теряем, или Как сохранить природу?

Проблемами экологии и охраны природной среды в настоящее время озабочены не только активисты «Greenpeace», но и простые граждане. Пользуясь принципом «начинать следует с себя», многие уже отказываются от пластика и занимаются раздельным сбором мусора. На государственном же уровне создаются заказники и заповедники, но достаточно ли этих мер?

В утреннем эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» мы обсудили существующую угрозу красно книжным животным, состояние и перспективы развития охраняемых территорий и грядущее открытие охотничьего сезона с первым заместителем министра природных ресурсов Хабаровского края Андреем Леонидовичем Стрельниковым.

Андреей Леонидович Стрельников, первый заместитель министра природных ресурсов Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 20_03_2020.