2020-03-20T06:02:00+03:00
Это - Хабаровск!

Мы её теряем, или Как сохранить природу?

Прямой эфир 20 марта на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
Поделиться:
Мы её теряем, или Как сохранить природу?Мы её теряем, или Как сохранить природу?Фото: Сергей ПЯТКОВ
Изменить размер текста:

Проблемами экологии и охраны природной среды в настоящее время озабочены не только активисты «Greenpeace», но и простые граждане. Пользуясь принципом «начинать следует с себя», многие уже отказываются от пластика и занимаются раздельным сбором мусора. На государственном же уровне создаются заказники и заповедники, но достаточно ли этих мер?

В утреннем эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» мы обсудили существующую угрозу красно книжным животным, состояние и перспективы развития охраняемых территорий и грядущее открытие охотничьего сезона с первым заместителем министра природных ресурсов Хабаровского края Андреем Леонидовичем Стрельниковым.

Андреей Леонидович Стрельников, первый заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андреей Леонидович Стрельников, первый заместитель министра природных ресурсов Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 20_03_2020.

Андрей Стрельников

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24