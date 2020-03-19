Нe такие как все

21 марта — Международный день человека с синдромом Дауна. Впервые он был проведен в 2006 году по инициативе правлений Европейской и Всемирной ассоциаций «Даун-синдром» Но а с 2012 года отмечать этот день стали все государства и международные организации. День и месяц не случайны. Март выбран потому, что синдром Дауна представляет собой трисомию (март – третий месяц года) по 21 хромосоме (поэтому 21 марта).

В Преддверии этого дня в гостях на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» в прямом эфире Валентина Васильевна Филипова, Доцент кафедры педиатрии и неонатологии института повышения квалификации. Врач генетик. Главный внештатный специалист по медицинской генетике МЗ ХК, к.м.н.

Валентина Васильевна Филипова, Доцент кафедры педиатрии и неонатологии института повышения квалификации. Врач генетик. Главный внештатный специалист по медицинской генетике МЗ ХК, к.м.н.Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 20_03_2020.