Хабаровские депутаты всерьез взялись за бараки

Вопрос расселения аварийного жилья в последнее время занимает умы многих хабаровских народных избранников. Так после долгих споров пришли к консенсусу жители бараков на улице Дикопольцева. Сдвинулось с места дело о расселении многострадальных времянок на проспекте 60-летия Октября. Однако, количество квадратных метров в аварийных домах по-прежнему остается в рамках неприличных. Так, по официальной информации в настоящее время в Хабаровске насчитывается 744 многоквартирных неблагоустроенных дома, а общая площадь требующих расселения домов перевалила за 230000 квадратных метров.

- Я предложил депутатам Хабаровской городской думы совместно решить проблему ветхого и аварийного жилья в городе. В своем публичном выступлении на митинге 15 марта председатель гордумы Михаил Сидоров сказал, что готов оказать содействие в поиске инвесторов и земельных участков для расселения жилых домов по проспекту 60-летия Октября и строительства новых домов. Прошу предоставить эти предложения для рассмотрения, - обратился накануне мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

ТУРГЕНЕВСКИЙ БАРАК

В рамках проведения работ с ветхим фондом делегация под руководством спикера Хабаровской гордумы Михаила Сидорова посетила дом по улице Тургенева, 43. Это строение давно вызывает недоумение у горожан. Дом, расположен в непосредственной близости от площади Славы, в самом историческом центре города. При этом, в доме нет ни отопления, ни канализации, ни даже холодной воды.

Спикер встретился с жильцами ФОТО: Михаил Сидоров

- Дом 1935 года постройки, расположен в самом центре г.Хабаровска, по соседству с элитными многоэтажками и площадью Славы, - рассказал Михаил Сидоров. – Здесь проживают интеллигентные, порядочные граждане, ветераны труда. В течение многих лет жильцы направляют обращения о невыносимых жилищных условиях в администрацию города. Однако, единственная мера, принятая администрацией - барак отгорожен от города баннером.

От площади барак скрывает баннер ФОТО: Михаил Сидоров

Отдельно стоит заметить, тенденция вывешивания баннеров вместо ремонта фасадов долгое время оставалась одним из способов борьбы с неприглядным видом жилья. К сожалению, для самих жильцов эта мера не казалась эффективной, так что жалобы продолжались.

РЕКОНСТРУКЦИИ - НЕТ. РАССЕЛЕНИЮ - ДА!

- Уличные неочищенные туалеты, помойка под открытым небом, расположенные на возвышенности, источают зловоние, во время таяния снега и осадков зловонные стоки стекают в сторону дома, - рассказал Михаил Сидоров. - Потрескавшиеся фасады, стены, прогнившие потолочные перекрытия , полы, все это и многое другое увидел своими глазами. В 21 веке у людей отсутствуют элементарные бытовые удобства, нет не только горячей воды, но и холодной! Чтобы помыться, люди сооружают самодельные приспособления.

Чтобы помыться, люди сооружают самодельные приспособления ФОТО: Михаил Сидоров

Он также отметил, что решение об очередной реконструкции дома по улице Тургенева депутатский корпус не поддержит.

Со стороны краевых парламентариев свою точку высказал депутат от партии КПРФ Максим Кукушкин.

- Муниципалитетам необходимо признать подобные дома - подлежащими сносу, - выразил свою точку зрения он. - Краевой власти - добиваться получения дополнительных средств из федерального бюджета. Иначе всё растянется ещё на десятки лет. Управляющие компаниям необходимо более внимательно подходить к обслуживанию данных домов - из-за их повышенной аварийности и антисанитарного состояния придомовых территорий.