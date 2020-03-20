2020-03-20T07:42:20+03:00
Общество

В Хабаровске одна из школ получит имя «сталинского сокола» Александра Светогорова

В конкурсе на право носить имя героя будут участвовать несколько школ, имя школе-победительнице присвоят уже в этом году
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске одна из школ получит имя «сталинского сокола» Александра Светогорова. Фото из открытых источниковВ Хабаровске одна из школ получит имя «сталинского сокола» Александра Светогорова. Фото из открытых источников
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Александр Светогоров - легендарный пилот легендарного времени. Таких, как он, раньше называли «сталинскими соколами» - это сверхлюди, до безумия влюбленные в небо, которые, если потребовалось бы, заставили летать даже табурет.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕТЧИК

Впрочем, самолеты двадцатых годов прошлого века не случайно называли «этажерками» - пилотажные качества и надежность устаревших аэропланов производства Англии, Франции, Италии и Германии оставляли желать лучшего. Да и таких машин в новой России было «кот наплакал». Их берегли, как зеницу ока, и строжайше запрещали выполнять на них фигуры высшего пилотажа.

Впрочем, в стране тогда уже появилась молодая поросль талантливых пилотов, которые «болели» полетами и не боялись ставить запрещенные руководством эксперименты, гоняя свои «дроволеты» и в хвост и в гриву. Все помнят Валерия Чкалова, которому неоднократно попадало за такое новаторство, но почему-то забыли его соратника Александра Светогорова, «возмутительные выходки», или, как сейчас говорят - высший пилотаж которого наблюдал лично заместитель командующего ВВС.

За это Александр и поплатился «ссылкой» из бригады ВВС РККА, базировавшейся на Центральном аэродроме Москвы, на Дальний Восток, куда отправился служить пилотом гидроотряда Амурской Флотилии. Здесь же впоследствии Светогоров был инструктором гражданской авиашколы, летал в составе пограничных войск, затем в гражданском флоте.

- Впрочем, на Дальнем Востоке он не оставил своих хулиганских замашек, пролетая то под Амурским мостом, то над улицей Карла Маркса на бреющем полете. Также получал награды и даже отсидел четыре месяца в СИЗО за нарушение правил полетов. Коллеги отзывались о нем, как о воздушном асе, летчике и инструкторе от бога. Принимал он участие и в операции по спасению челюскинцев. Вывез двадцать девять человек. Был представлен к ордену, но его так и не получил, хотя Валериан Куйбышев, возглавлявший спецкомиссию по спасению полярников, называл его лучшим летчиком Союза, - рассказывает Анатолий Дудаков, бывший начальник хабаровского авиаспортклуба РОСТО.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Погиб Александр Светогоров (кстати, так до конца и не ясно, как правильно писать - Светогоров, или Святогоров, но, как утверждают краеведы, сам он предпочитал написание через «е» - прим.ред.) в тридцатилетнем возрасте, совершая перелет с Сахалина в Хабаровск. Его летающая лодка потерпела крушение на материке в густом тумане. Мы подробно писали об этом. Могила героя находится на Матвеевском кладбище Хабаровска. Уже несколько лет идет разговор о том, чтобы увековечить память летчика в краевом центре.

Раньше общественники хотели присвоить имя «сталинского сокола» одной из остановок в Хабаровске, но, слава богу, в России законодательными актами запрещено именами героев называть подобные объекты. Зато можно присвоить имя Александра Светогорова школе.

- История с увековечением памяти Александра Светогорова началась еще в 2016 году. Она слишком затянулась. Так как выход из ситуации найден, этот вопрос необходимо закрыть до конца текущего года, - подчеркнула Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.

В итоге было решено, что общественники проведут несколько открытых уроков, посвященных личности летчика-героя, в школах Хабаровска, которым еще не присвоены имена исторических личностей. После этого школы смогут принять участие в конкурсе на право носить имя Александра Светогорова. Условия конкурса будут разработаны в кратчайшие сроки. Его итоги планируется подвести в текущем году и осуществить процедуру присвоения школе-победителю почетного звания, уверяют в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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