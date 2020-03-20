Из-за угрозы коронавируса в ЕАО изолированы 33 человека

КАРАНТИН, ОБСЕРВАЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ

В январе этого года, когда угроза распространения коронавируса на Дальнем Востоке стала реальной, в Еврейской автономной области были приняты профилактические меры, в том числе по изоляции потенциально зараженных. Как сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Ольга Ишуткина, с начала осложнения эпидемиологической обстановки под медицинским наблюдением в ЕАО находилось 137 граждан, которые прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

- Иностранные граждане находились под медицинским наблюдением в течение 14 дней в условиях обсерватора, россияне две недели самоизолировались дома без посещения лечебного учреждения, - рассказала Ольга Ишуткина. - В настоящее время на карантине остаются 33 человека, в том числе два гражданина КНР, размещенные в боксированных палатах областной инфекционной больницы. Признаков опасного заболевания ни у кого не обнаружено. Если кто-то хочет узнать больше, он может позвонить по горячей линии (номер телефона - 89241550203), где принимаются обращения граждан по вопросам коронавируса.

По ее словам, минувшей зимой в образовательных учреждениях ЕАО усилили профилактику острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), к числу которых относится и коронавирус. В частности специалистами Роспотребнадзора было рекомендовано регулярно проводить полную дезинфекцию функциональных помещений, в том числе пищеблоков. В образовательных учреждениях, где зафиксированы случаи ОРВИ, все сотрудники обязаны использовать защитные средства.

- Если в каком-либо образовательном учреждении выявлены случаи заболеваемости ОРВИ, сотрудники должны надевать медицинские маски, меняя их каждые три часа. Необходимо создать достаточный запас защитных средств. Правда, в настоящее время в аптеках Еврейской автономии наблюдается дефицит медицинских масок. В связи с этим мы обратились к врио губернатора ЕАО Ростиславу Гольдштейну, обратив внимание на актуальную проблему, - рассказала Ольга Ишуткина.

НА РАССТОЯНИИ - БЕЗОПАСНЕЙ

Оценивая уровень заболеваемости, администрация образовательного учреждения имеет право самостоятельно принимать необходимые решения, связанные с безопасностью учащихся. По словам Ольги Ишуткиной, руководители школы №14, городской гимназии №1 и лицея №23 (все эти учреждения расположены в Биробиджане) воспользовались такой возможностью и досрочно отправили учащихся младших классов на весенние каникулы.

Базовый вуз ЕАО - Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема - также принял защитные меры, переведя студентов программы высшего образования (около двух тысяч человек) на дистанционное обучение. По словам проректора по учебной работе биробиджанского университета Елены Клинской, новшество было реализовано 17 марта.

- Минобразования разрешило бесплатный доступ ко всем онлайн-курсам, что очень помогло в этой ситуации. У нас проводятся видеоконференции и другие мероприятия, связанные с учебным процессом, - рассказала Елена Клинская. - Студенты с пониманием отнеслись к переходу на дистанционное обучение, каких-либо проблем не возникает. Часть преподавателей осталась в университете, а кто-то работает дома. Как долго продлится режим дистанционного обучения, пока неизвестно.

Полностью перешел на аналогичный формат работы и биробиджанский Центр образования «Ступени», где обучаются более 80 подростков с ограниченными физическими возможностями. Как сообщила заместитель начальника отдела общего образования комитета образования ЕАО Наталья Соловченкова, центр образования «Ступени» был изначально ориентирован на дистанционное обучение инвалидов с помощью высокоскоростного интернета.

- Кто-то и раньше обучался по индивидуальному плану, не выходя из дома. Теперь решено перевести всех учащихся «Ступеней» на дистанционную форму обучения, тем более что технические возможности для этого есть. А после нормализации ситуации с коронавирусом решим, что делать дальше, - пояснила Наталья Соловченкова.