2020-03-23T07:08:40+03:00
Общество

Хабаровский долгострой на Алексеевской будет сдавать инвестор из Владивостока

Власти края и приморский застройщик заключат договор в ближайшее время
Евгения МОЛОТОВА
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У дольщиков одного из самых скандальных долгостроев появилась реальная надежда на свое жильеУ дольщиков одного из самых скандальных долгостроев появилась реальная надежда на свое жильеФото: Правительство Хабаровского края
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Заседание инвестиционного совета при губернаторе Хабаровского края состоялось в здании краевого правительства в прошлую пятницу. Вопрос решили быстро. Доводить до ума печально знаменитый долгострой на улице Алексеевской будет «Владивостокская фармацевтическая фабрика» из Приморья, в том числе - владелец торговой сети «Реми» и «Экономыч».

Строителям предстоит выполнить внутреннюю отделку помещений, подключить объект к внутренним и наружным сетям, а также благоустроить придомовую территорию. Общую стоимость проекта оценивают в 110 миллионов рублей.

- Ввод объекта предполагается в IV квартале 2020 года, передача жилья дольщикам в I квартале 2021 года, - рассказал, презентуя проект, гендиректор и владелец компании-инвестора Дмитрий Сулеев. - В течение месяца проведем оценку работ, заключим соглашения с подрядчиками и субподрядчиками.

После передачи дома в эксплуатацию компания займется реализацией собственного проекта: возведением трехэтажного торгового центра на пересечении улиц Запарина и Амурского бульвара. Предполагается, что инвестор вложит около пятидесяти миллионов в строительство более 2500 квадратных метров торговых площадей. Ежегодную прибыль от работы будущего объекта компания оценила более чем в сто миллионов рублей.

К строительству торгового центра инвестор планирует приступить в феврале 2021 года. Губернатор Сергей Фургал по достоинству оценил коммерческие перспективы компании.

- Все хорошо, вопросов у нас нет, проект набрал необходимую интегральную оценку, но это даже не просьба, а требование - в обязательном порядке должна быть регистрация бизнеса на территории Хабаровского края, - отметил он. - Мы с удовольствием принимаем всех инвесторов, и ваш приход в край для нас является положительным моментом. Со стороны органов исполнительной власти Хабаровского края никаких препятствий и претензий быть не может и не будет. Если у вас есть планы дальнейшего развития, мы открыты для дальнейшего диалога и готовы оказать помощь в их реализации.

Губернатор поблагодарил инвестора за серьезные намерения, но потребовал от мэрии подготовить запасной план по достройке на случай форс-мажора Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор поблагодарил инвестора за серьезные намерения, но потребовал от мэрии подготовить запасной план по достройке на случай форс-мажораФото: Правительство Хабаровского края

Требование главы региона было принято. Инвестиционный совет в свою очередь принял предложение «Владивостокской фармацевтической компании», единогласно проголосовав «за». Вместе с тем, заканчивая совещание, губернатор дал еще одно поручение по Алексеевской.

- Администрации города Хабаровска разработать иные способы достройки существующего дома, если вдруг произойдет какой-то форс-мажор. В течение кратчайшего срока предоставить план достройки данного объекта ввиду того, что это прямая ответственность города, - распорядился губернатор.

Напомним, строительство ЖК «Алексеевская» началось в 2013 году. МУП «УКС» - изначальный застройщик - планировал сдать дома в 2015 году. Однако план так и остался невыполненным. Предприятие было признано банкротом и обязательств перед дольщиками не выполнило. С тех пор оставшиеся без денег и жилья люди напоминали о себе пикетами, а проблему решали как на городском, так и на региональном уровнях. Идея об участии приморского инвестора в обмен на предоставление компенсационной земли в центре под реализацию собственного проекта обсуждалась властями с середины 2018 года. Вопросы вызывала как сама земля, так и юридическая сторона. Краевые власти опасались, что приоритет будет отдан реализации собственного проекта, а люди так и останутся без жилья. Отрадно, что стороны наконец пришли к соглашению по всем спорным вопросам.

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