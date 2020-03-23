2020-03-23T05:07:42+03:00
Это - Хабаровск!

Следи за собой, будь осторожен!

Прямой эфир 23 марта на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Следи за собой, будь осторожен!Следи за собой, будь осторожен!Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Кибермошенничество, несмотря на постоянно улучшающиеся средства безопасности, так же, к сожалению, идет в ногу со временем. Еще пару лет назад такие «цифровые преступники» ограничивались SMS-рассылками, но с тех пор значительно продвинулись в используемых методах: в частности, научились использовать уязвимости в IP-телефонии, которые позволяют подменить номер звонящего. Таким образом, они могут позвонить якобы с номера банка и тем самым ввести в заблуждение клиента. Совершенствуются и другие методы обмана граждан. Однако банковский сектор не собирается сдавать позиции и оставлять своих клиентов «в лапах» злоумышленников.

23 марта в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» обсудили такие явления как социальная инженерия и кибербезопасность. А как уберечь свои деньги от онлайн мошенников и какие уловки могут поджидать нас при снятии денег через банкомат, помогли разобраться начальник сектора противодействия мошенническим операциям Дальневосточного ПАО Сбербанк Алексей Пекнин и руководитель направления коммуникаций и событийных проектов Хабаровского отделения ПАО Сбербанк Анастасия Пиотрович.

Алексей Пекнин, начальник сектора противодействия мошенническим операциям Дальневосточного ПАО Сбербанк и Анастасия Пиотрович, руководитель направления коммуникаций и событийных проектов Хабаровского отделения ПАО Сбербанк Фото: Сергей ПЯТКОВ

Алексей Пекнин, начальник сектора противодействия мошенническим операциям Дальневосточного ПАО Сбербанк и Анастасия Пиотрович, руководитель направления коммуникаций и событийных проектов Хабаровского отделения ПАО СбербанкФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 23_03_2020.

ПАО Сбербанк

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ИСТОЧНИК KP.RU

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