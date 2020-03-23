Под Хабаровском пилоты МЧС готовятся тушить лесные пожары

Пожароопасный сезон в Хабаровском крае традиционно начинается после того, как в пригородах полностью сходит снег и на свои участки начинают выезжать первые дачники, а в леса выходят первые «туристы» и собиратели дикоросов. Первый костер, первый пал и пошло-поехало. В этом году опасный период начнется уже 30 марта.

Под Хабаровском пилоты МЧС готовятся тушить лесные пожарыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По данным МЧС, в 2019 году с весны по позднюю осень в регионе было зафиксировано 497 лесных пожаров. Общая площадь охваченных огнем лесов составила более 300 тысяч гектаров. На переднем крае борьбы с огнем находится авиация МЧС. Именно пилотам регионального авиаотряда приходится работать как в пригородах, так и в самых труднодоступных местах региона, туша пожары.

Так что пока есть время, пилоты тренируются. В пригороде Хабаровска барражируют вертолеты: Ми-8 и винтокрылые гиганты Ми-26 со специальными приспособлениями, имитирующими водосливные устройства, которые позволяют набирать воду и выливать ее на очаг возгорания.

Под Хабаровском пилоты МЧС готовятся тушить лесные пожарыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Этот вид полетов наиболее сложен, так как воздушные суда работают на режимах, близких к максимальным, - рассказывает Олег Рыжков, заместитель начальника Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России по летной подготовке. - Сейчас водоемы еще покрыты льдом, поэтому все летные навыки оттачиваются с использованием груза на внешней подвеске. Экипажи тренируются в транспортировке грузов - 1,5 тонны и 12 тонн соответственно. Позднее запланированы полеты с применением водосливных устройств. Тренировка проводится в дневное и ночное время. При этом в ночное время, при ограниченной видимости, выполнение полетного задания сложнее, так как необходимо четко следить за соблюдением высоты и скорости полета, которая при маневрировании достигает более 100 километров в час, хорошо ориентироваться на местности.

Под Хабаровском пилоты МЧС готовятся тушить лесные пожарыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Учеба экипажей в этом году осложняется низкой облачностью и даже временами накрапывающим дождем. Впрочем, как считают инструкторы, так даже лучше: тяжело в учении - легко в бою. А «боевых» вылетов в этом году по прогнозам метеорологов будет немало - лето ожидается достаточно сухим.

- Отличие выполнения такого рода полетов на вертолетах Ми-8 и Ми-26 не сильно велико, - объясняет Антон Володкин, начальник отдела летной подготовки и безопасности полетов Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. - По своим характеристикам самый большой вертолет в мире может перевозить на внешней подвеске до 20 тонн, при возможности Ми-8 - до трех. Поэтому и огнегасящей жидкости к месту природного пожара в емкости водосливного устройства они доставить могут разное количество - до трех и до 15 тонн соответственно. Кроме того, по опыту полетов можно сказать, что зачастую выполняются они в условиях сложной, горной местности, с ограничением видимости из-за задымления до трех-пяти километров. Да и водоисточники не всегда оказываются поблизости от мест возгораний. Поэтому приходится преодолевать большие расстояния от точки забора до пожара.

Под Хабаровском пилоты МЧС готовятся тушить лесные пожарыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Теоретически Хабаровский авиаотряд должен будет «прикрывать» территорию Хабаровского края, но практически им придется работать на всей территории Дальнего Востока. Экипажи ежегодно принимают участие в ликвидации природных пожаров и защите населенных пунктов как в Хабаровском крае, так и Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Забайкалье. Кроме этого они привлекались к ликвидации огня в Бурятии, на Камчатке, а также в зарубежных странах, - сообщают в ведомстве.