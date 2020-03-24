«Древесную золу пусть разбирают»: в Биробиджане обещанные людям бесплатные дрова сгорели

Громадная свалка на окраине Биробиджана не давала покоя местным властям. После осмотра территории, где находились древесные остатки, мэр города предложил раздать древесину бесплатно местным жителям. Таким образом хотели решить две задачи: снабдить людей дровами и ликвидировать огромную свалку.

Однако в планы вмешался иррациональный фактор. После того, как местным жителям объявили о раздаче древесины, практически тут же случился пожар. По предварительной информации, пламя разгулялось на территории в 600 квадратных метров. Напомним, сюда несколько лет свозили остатки деревообработки - опилки, остатки коры, ненужные доски. На складе находились сотни кубов древесных отходов.

- С момента, когда было принято решение раздать древесину людям - это примерно неделя назад, успели организовать перевозку материалов. А 23 марта случилось возгорание. На месте происшествия работали представители мэрии и надзорных ведомств, - прокомментировал Александр Головатый, мэр Биробиджана.

Сообщение о происшествии поступило на единый номер экстренных служб «112» в 16:50. К складу древесных отходов по улице Индустриальной в Биробиджане отправились пожарные расчеты в составе шести единиц техники и 20 человек личного состава. Известно, что в происшествии никто из людей не пострадал.

- Вероятной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. По данному факту проведут проверку, - объяснил Андрей Старков, старший дознаватель отдела надзорной деятельности по городу Биробиджану и Биробиджанскому району Главного управления МЧС России по ЕАО.

Происшествие стало одним из обсуждаемых в соцсети. Пользователи строили догадки, что это намеренный поджог, поддерживали мэра в его желании помочь и пробовали извлечь выгоду:

- Как говорится, ни себе ни людям. Может, люди постепенно и разобрали бы.

- Обидно, что те, кому нужна была помощь, ее не дождались. Но самое главное, чтобы вы не сломались, это вас подставляют.

- Столько лет складировалось и стояло без происшествий, пока не обратили внимание наши власти..... странно....

- И древесную золу на огороды пусть разбирают...