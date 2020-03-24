2020-03-24T08:13:48+03:00
Спорт

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона

Несмотря на вынужденную паузу, хабаровские спортсмены не унывают и продолжают набирать игровую форму [фото]
Василий ЗАДУНАЕВ
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Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФутболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"
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На планете свирепствует коронавирус, даже в Хабаровске выявили четверых заболевших, так что функционеры Российского футбольного союза вынуждено (пока страсти не улягутся и положение не стабилизируется) поставили весь футбол в стране на «паузу». В частности решением чиновников первенство ФНЛ приостановлено до 10 апреля.

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Впрочем, не факт, что именно в начале апреля игры возобновятся. По мнению инфекционистов, период активности вируса составляет около 8 недель, так что пропустить один март вряд ли получится, вынужденные каникулы, скорее всего, затянутся.

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Тем временем команда «СКА-Хабаровск» не вешает нос, держит хвост пистолетом и продолжает тренировки, в том числе и на основном футбольном поле стадиона имени Ленина. Футболисты совершенствуют физическую форму и отрабатывают тактически схемы для того, чтобы успешно продолжить сезон.

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Тренировочный процесс никто не запрещал и не отменял. Команда продолжит заниматься в Хабаровске. Естественно, что план подготовки будет скорректирован тренерским штабом исходя из текущей ситуации, - отметил Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск».

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Инфекционная пауза застала армейцев на пике активности - в весенней части первенства «красно-синие» успешно провели два матча, выиграв сначала у «Мордовии» на выезде в Саранске, а затем дома у «Нижнего Новгорода», сумев подняться с восьмого места в турнирной таблице на шестое.

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Сейчас, по мнению специалистов, главное - это сохранить боевой настрой и хорошую игровую форму, чтобы как только футбольные баталии возобновятся, продолжить бороться и как можно ближе подобраться к заветной «четверке».

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезона Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА-Хабаровска» проводят тренировки в ожидании продолжения сезонаФото: ФК "СКА-Хабаровск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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