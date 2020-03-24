Хабаровский фтизиатр напоминает: туберкулез коварнее коронавируса

Большинство людей полагает, что туберкулез может распространяться через грязные руки или предметы обихода. Это верно лишь отчасти: основной путь передачи - воздушно-капельный. О профилактике этого заболевания, которое до сих пор уносит больше жизней, чем распиаренный COVID-2019, «Комсомолка» беседует с Валентиной Куковицкой, заместителем главного врача КГБУЗ «Туберкулезная больница» по организационно-методической работе.

СКРЫТНАЯ БОЛЕЗНЬ...

Закрытые помещения могут стать настоящим рассадником заболевания, если в нем оказывается больной заразной формой туберкулеза. Вы уверены, что кашляющий или чихающий пассажир в общественном транспорте, сидящий рядом с вами в кафе незнакомец или сосед по очереди в магазине здоровы? Это не значит, что нужно шарахаться от каждого чиха, но разумная предосторожность не помешает. Отойти в сторону, пересесть, мыть или протирать руки антибактериальными средствами после пребывания в общественном месте - все это вполне под силу даже ребенку.

- Основной путь заражения - воздушно-капельный. Микобактерии туберкулеза находятся во взвешенном состоянии в мельчайших каплях мокроты, перемещаются с потоком воздуха по помещению и как любая вирусная инфекция - грипп, ОРВИ - могут поразить любого. Есть еще алиментарный путь заражения, например, через молоко больных коров при несоблюдении режима пастеризации, - рассказывает Валентина Куковицкая, фтизиатр с многолетним стажем. - Возможен, но крайне редок и контактно-бытовой путь: через слизистые оболочки, предметы личной гигиены.

Туберкулез, к слову, - весьма скрытная болезнь. Поначалу, на первых стадиях он не имеет специфической симптоматики, по которой можно было бы с высокой степенью вероятности предположить, что у человека туберкулез.

- Кашель такой же, как при любой респираторной болезни, единственный тревожный сигнал - длительность более трех недель без других объективных причин. Повышение температуры в ночное время до субфебрильных значений - не более 37,5 градуса, потливость по ночам, слабость, - перечисляет заместитель главврача. - Но опять есть риск списать эти симптомы на усталость, аллергию, обострение хронических заболеваний, обычную ОРВИ. Возможно снижение массы тела и отсутствие аппетита, которые тоже можно объяснить весенним авитаминозом, стрессом на работе или еще чем-нибудь.

Реже проявляются боли в грудной клетке, но они характерны для запущенной формы, как и кровохарканье, предостерегает Валентина Викторовна. Так что единственный надежный способ диагностики - проба Манту для детей до семи лет включительно, диаскинтест - детям с 8 до 15 лет и флюорографическое обследование для лиц старше 15 лет. Проходить обследование нужно ежегодно. Заболеть может каждый: бомж, врач, учитель, чиновник - туберкулез не выбирает.

...КОТОРУЮ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ!

Лечение от туберкулеза есть, все лекарства бесплатны для пациента, на начальных стадиях заболевания лечение возможно и амбулаторно, но под строгим контролем медицинского работника. Он контролирует общее течение болезни и то, насколько добросовестно пациент проходит курс. Оказывается, что далеко не все заболевшие строго исполняются указания врача и тем самым вредят не только себе, но и всему обществу.

- Есть туберкулез лекарственно чувствительный, когда микобактерии чувствительны ко всем препаратам. Курс лечения в среднем составляет шесть-девять месяцев. Но в процессе лечения, если человек недостаточно серьезно относился к своему здоровью, пропускал прием лекарств, развивается лекарственно устойчивая форма, - объясняет фтизиатр. - В этом случае назначаются более сильные препараты, которые вызывают побочные эффекты в виде тошноты, расстройства желудка, других неприятных ощущений. По моему опыту, такая реакция наблюдается в первые недели, но некоторые пациенты бросают лечение, не дожидаясь, когда организм привыкнет к препаратам.

И «благодаря» таким пациентам появляется форма с широкой лекарственной и тотальной устойчивостью - когда бактерия невосприимчива практически ни к одному известному препарату. Медицина, конечно, не стоит на месте, и на эту суперустойчивую палочку Коха находятся новые лекарства. Но у больных наблюдаются еще более тяжелые побочные эффекты. На этой стадии ни о каком лечении на дому и речи быть не может: препараты назначают инъекционно, больного кладут в стационар под строгий надзор врачей.

- Если у вас выявлен туберкулез и назначено лечение, не пропускайте прием лекарств. Вы, во-первых, рискуете своим здоровьем и здоровьем окружающих, во-вторых, чем больше запущена болезнь, тем сложнее и дольше лечение, - предупреждает врач.