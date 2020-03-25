Аферисты вербовали нижегородцев на строительство госпиталей в Хабаровском крае

Коронавирус COVID-2019 внес некую сумятицу в привычную жизнь граждан страны. Мало того, что россиянам приходится обороняться от пока еще не до конца изученной болезни, так теперь еще надо держать ухо востро, потому что активизировались мошенники. Идеи у аферистов рождаются, как грибы после дождика. Одна из таких – это набор работников на строительство кордонов-госпиталей в Хабаровском крае. Для весомости аферисты решили использовать в своих корыстных целях название крупной организации.

Странные объявления выявили в Нижнем Новгороде. Неизвестные на разных онлайн-сервисах публиковали объявления, в которых указывали, что исполнителем является Тюменская строительная компания. Солидная организация, одна из «дочек» Газпрома - не подкопаешься. Вот только руководство компании не давало полномочий каким-либо кадровым агентствам или иным ресурсам вести поиск работников для строительства госпиталей в Хабаровском крае. Действительно, в крае планируют возводить подобный объект, но вопрос еще только в стадии проработки и конкурс на заключение контракта еще не объявлен.

Увы, сегодня мошенники используют разные способы выкачивания денег. Одни маскируются под сотрудников банков, другие под сотрудников МЧС, МВД, Следственного комитета, а совсем обнаглевшие не брезгуют работать, например, от имени правительства Хабаровского края. Публикуя объявления о поиске работников они могут собрать персональные данные, выудить деньги якобы за помощь при трудоустройстве.

- Мошенники и в обычное время не бездействуют, а на фоне такого ажиотажа они вполне могут использовать ситуацию в своих целях. Например, прийти к пенсионерам и предложить чудодейственные средства профилактики болезни, либо под предлогом санобработки попытаться проникнуть в дом, в котором находится несовершеннолетний, - прокомментировал Кирилл Блинов, руководитель пресс-службы УМВД Хабаровска.

Так что не теряем бдительности и перепроверяем информацию. Есть официальные источники, ими и пользуйтесь. Например, портал Стопкоронавирус.рф, где публикуют статистику по заболевшим, информацию по мерам профилактики. Или сайт «Комсомолки», где публикуют проверенные данные, подтвержденные уполномоченными ведомствами.